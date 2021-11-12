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只靠森林固碳不夠 學者：減少開發、增加循環利用更佳

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
東華大學自然資源與環境學系教授張世杰 、台灣大學地理資源學系副教授莊振義今對談，分享台灣森林碳排放與碳儲存狀況，以及造林減碳的專家觀點。圖／台灣科技媒體中心提供
東華大學自然資源與環境學系教授張世杰 、台灣大學地理資源學系副教授莊振義今對談，分享台灣森林碳排放與碳儲存狀況，以及造林減碳的專家觀點。圖／台灣科技媒體中心提供

全球上百個國家11月2日簽署通過「森林保護協議」，預計2030年前減緩森林破壞，這也是COP26達成的第一份協議；國際上積極推動造林，吸收、儲存二氧化碳，減少大氣中二氧化碳濃度；國內學者認為，只靠森林固碳不夠，另一方面應減少森林轉變，以及森林循環利用，固碳能力會更好。

台灣科技媒體中心今天召開記者會，邀請東華大學自然資源與環境學系教授張世杰 、台灣大學地理資源學系副教授莊振義對談，分享台灣森林碳排放與碳儲存狀況，以及造林減碳的專家觀點。

莊振義表示，台灣森林覆蓋率呈現緩步上升趨勢，從55%上升到60%，每公頃碳儲存量為343.3公噸；而森林的碳吸收量為21.44百萬公噸二氧化碳，等於每公頃森林的二氧化碳吸收量為9.75百萬公噸；但以全國溫室氣體排放量287.06百萬公噸計算，全國森林的碳吸收量僅佔總碳排放量的7%左右。

他表示，目前森林碳議題有兩主流，一是碳吸存，種樹可以提供額外二氧化碳吸收能力；另一是碳保留，盡可能維持森林固碳能力，台灣受天氣以及地質災害影響天然林地留存，過度人為開發，也提升森林風險，比如森林大火等等，政府部門應從國土利用、森林保育思考盡可能維護森林棲地狀態。

莊振義說，環境議題也需考量碳利用，森林資源不是完全不能動用，比如未來建築規畫上，砍樹當建材，相較於鋼筋混凝土，可達到更多碳的利用效率，利用另外一種方式把碳留在地面上，因此資源利用上並非單一面向保存森林，要從其他面向減少碳足跡。

張世杰表示，以2019年統計為例，需8個種滿樹的台灣，才能移除274百萬公噸二氧化碳排放，因此更需要思考，土地利用變遷、森林砍伐，種樹與減排間的關係，只靠森林固碳是不夠。

他舉例，巴西大量原始森林變成農牧用地導致碳排放增加，開發需減少，減少了森林轉變，也保護生物多樣性；但森林是可利用的，透過適當管理，利用木材過程中不造成大傷害，並非2030年以後不砍樹，「這是不可能的」，當作循環利用的一環是可以接受的。

張世杰說，若有1000公頃土地都拿來種樹，其實碳排量很少、杯水車薪，台灣真正會面對的問題，不在於用土地要來減碳，這個減碳能力對台灣來說太小，應該考慮額外功能，比如，要如何種樹營造更多棲地讓動物使用，其固碳能力高得多。

碳排放 減碳

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