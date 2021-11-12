自費材料、無償培訓醫師　陳志成獲防疫特殊貢獻醫師獎

今天是醫師節，新竹市醫師公會舉辦110年醫師節慶祝大會，其中，醫師陳志成在新冠肺炎疫情爆發期間以其篩檢專業投入社區篩檢工作，不但自費買材料，更大力號召、無償培訓中、西、牙等各領域醫師，讓竹市篩檢人力及量能充足，獲頒「防疫特殊貢獻醫師獎」；陳志成說，疫情期間醫師公會、市府與醫護們的團結、犧牲讓他非常感動，也感謝同為醫師的妻子支持，大家一起成功守護新竹。

「其實很怕我投入之後沒有人！」陳志成說，疫情爆發時，他發現篩檢能力的重要性，加上人力短缺，便發揮其耳鼻喉科專業運用在篩檢工作上，更號召各耳鼻喉科醫師共同投入。起初他很擔心無人響應，但後來中醫、西醫、牙醫等各領域醫師都大力協助，他也利用休息時間自費購買篩檢材料、無償培訓，只要有意願的醫師就到他診所學習，後續大家也投入社區篩檢站，讓竹市篩檢人力及量能充足。

獲頒「防疫特殊貢獻醫師獎」的還有新竹馬偕醫院院長翁順隆、醫師王麟殿、郭漢岳與謝德貴。翁順隆為擴增篩檢網絡運作量能，要求醫院積極裝備生物安全等級實驗室，成為竹市指定檢驗機構，帶領醫療團隊擔任竹市醫院PCR檢驗重任，全力支持防疫政策，並領軍外展篩檢站及疫苗施打站服務，籌畫場域配置、動線規畫，調度人力支援竹科外籍移工專案篩檢，今年6月還與市府攜手、率全國之先規劃啟動孕婦施打專案。

王麟殿在竹市首座疫苗施打站設立後，即挺身接下9站疫苗施打站基層醫師排調班任務，犧牲休息及看診時間，與妻子及168名醫師每日線上連線，因應各站量能變動調整人力需求，即時媒合解決問題，是整合基層診所醫師人力投入疫苗施打站的幕後功臣。

郭漢岳則臨危受命擔任衛生福利部新竹檢疫所副指揮官，嚴守住民感染管制、檢驗、陽性個案轉診等作業，參與竹市社區篩檢站動線規畫，並引領醫院醫護團隊進駐竹市加強版防疫旅館，建置快篩陽性個案轉運送照護機制，避免疫情於社區擴散。謝德貴則參與竹市第一座東區疫苗施打站動線流程規畫，並第一時間投入社區篩檢站、疫苗施打站支援醫師，並鼓勵所有兒科醫師加入。