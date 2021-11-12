小五生為聽損妹留言發聲 盼靠助聽器聽清楚家人聲音

「我終於聽清楚媽媽的聲音了！」今年就讀三重某國小的胡小妹妹，自2歲時因罹患中耳炎開刀住院治療，自此左耳聽力受損，在家人相處和學校學習深感困擾，胡的姊姊上粉絲專頁留言求助，透過新北市好日子愛心大平台的媒合，終於靠著迷你型助聽器，聽清楚外界和最愛的家人的聲音。

新北市社會局的粉絲專頁，最近貼出科林助聽器支持新北市好日子愛心大平台的貼文，願意為聽覺障礙又經濟弱勢的市民提供協助，小妹妹的姊姊看到後，上粉絲專頁留言，希望能尋求協助。經由社會局、輔具中心、學校特教老師和科林助聽器公司共同會合協商，科林公司願意全力贊助所有費用。

昨天（11日）下午，胡媽媽帶著小妹妹到科林三重門市選配裝戴，聽力師施治渝再度仔細測試、使用教學、選配由丹麥進口最適宜的迷你機型，胡小妹妹戴上助聽器後，可以雙耳聆聽音樂，相當開心。

社會局了解後得知，越南籍的胡媽媽因家庭因素，獨立撫養3名女兒，原本在火鍋店上班，但受疫情影響，火鍋店生意頓挫，連帶她沒有收入，生活陷困，幸好有申請到3萬元生活補助，目前在一家早餐店工作，月薪2萬元，勉強撫養3個小孩。