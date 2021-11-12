快訊

惡少為食品二代！台中市食安處：百桂曾違食安法

恨不得飛去！男大生醒了 母與律師商討：傾向三人都告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小五生為聽損妹留言發聲 盼靠助聽器聽清楚家人聲音

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
科林助聽器公司聽力師施治渝為胡小妹妹配戴由丹麥進口最適宜的迷你機型助聽器。圖／新北市社會局提供
科林助聽器公司聽力師施治渝為胡小妹妹配戴由丹麥進口最適宜的迷你機型助聽器。圖／新北市社會局提供

「我終於聽清楚媽媽的聲音了！」今年就讀三重某國小的胡小妹妹，自2歲時因罹患中耳炎開刀住院治療，自此左耳聽力受損，在家人相處和學校學習深感困擾，胡的姊姊上粉絲專頁留言求助，透過新北市好日子愛心大平台的媒合，終於靠著迷你型助聽器，聽清楚外界和最愛的家人的聲音。

新北市社會局的粉絲專頁，最近貼出科林助聽器支持新北市好日子愛心大平台的貼文，願意為聽覺障礙又經濟弱勢的市民提供協助，小妹妹的姊姊看到後，上粉絲專頁留言，希望能尋求協助。經由社會局、輔具中心、學校特教老師和科林助聽器公司共同會合協商，科林公司願意全力贊助所有費用。

昨天（11日）下午，胡媽媽帶著小妹妹到科林三重門市選配裝戴，聽力師施治渝再度仔細測試、使用教學、選配由丹麥進口最適宜的迷你機型，胡小妹妹戴上助聽器後，可以雙耳聆聽音樂，相當開心。

社會局了解後得知，越南籍的胡媽媽因家庭因素，獨立撫養3名女兒，原本在火鍋店上班，但受疫情影響，火鍋店生意頓挫，連帶她沒有收入，生活陷困，幸好有申請到3萬元生活補助，目前在一家早餐店工作，月薪2萬元，勉強撫養3個小孩。

社會局長張錦麗表示，科林助聽器公司為響應「好日子愛心大平台」，專案捐贈200萬元的助聽器，以供經濟弱勢且有聽覺障礙的學生及兒童，胡小妹妹家人看到相關訊息後，由就讀國小5年級的姐姐主動上網留言，為妹妹發聲，透過新北市輔具中心的追蹤和協助，終於圓滿達成胡小妹妹的心願，三重社福中心後續並為胡家申請中低收入，每月有6千多元的弱勢兒少生活補助。

科林助聽器公司聽力師施治渝為胡小妹妹配戴由丹麥進口的迷你機型助聽器 外表幾乎看不到。圖／新北市社會局提供
科林助聽器公司聽力師施治渝為胡小妹妹配戴由丹麥進口的迷你機型助聽器 外表幾乎看不到。圖／新北市社會局提供

愛心

延伸閱讀

獨／不只林口資收場擾鄰 八里土資場塵土飛揚也遭怨

影／新北男深夜徘徊台中火鍋店 警一查為失蹤人口：你怎來這？

幼童申請聽損輔具遭退學？ 中市教育局：絕對不容許

2歲童成枯骨...姊姊沒看過他 桃園警方揪出離譜父母

相關新聞

國台語混談自如？新研究：雙語轉換對大腦來說很自然

對人類大腦來說，語言轉換可能是非常自然的本能。新研究表明，我們的大腦有種無法認知語言已轉換的共享機制，進而使雙語使用就像喝水一樣自然，可以同時理解一種以上的語言。

水氣增中部以北防雨！今明有望降雪 這天又有冷空氣到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天華南有中層雲移入，台灣海峽的回波逐漸增多，並...

台灣首座裸女像「甘露水」開箱！ 解開失蹤半世紀謎題

4月30日。國藝會董事長林曼麗敲開收藏台灣第一座裸女雕像「甘露水」的台中張家大門，「他們告訴我，等這一天好久了。他們終於...

解決乳糖不耐 食品工業研究所開發植物米奶

不少人因乳糖不耐症，喝牛奶就會腹瀉，財團法人食品工業發展研究所開發植物米奶、沖泡穀粉及穀物棒，以及低過敏性的米蛋白機能飲...

只靠森林固碳不夠 學者：減少開發、增加循環利用更佳

全球上百個國家11月2日簽署通過「森林保護協議」，預計2030年前減緩森林破壞，這也是COP26達成的第一份協議；國際上...

自費材料、無償培訓醫師　陳志成獲防疫特殊貢獻醫師獎

今天是醫師節，新竹市醫師公會舉辦110年醫師節慶祝大會，其中，醫師陳志成在新冠肺炎疫情爆發期間以其篩檢專業投入社區篩檢工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。