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32歲女視力衰退、飛蚊症惡化 竟與這「免疫疾病」有關

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
書田診所眼科副院長廖士傑提醒，全身性紅斑性狼瘡患者要杜絕光害，審慎用藥，才能有效避免黃斑部病變，平日要注意眼睛的保養。圖／書田診所提供
書田診所眼科副院長廖士傑提醒，全身性紅斑性狼瘡患者要杜絕光害，審慎用藥，才能有效避免黃斑部病變，平日要注意眼睛的保養。圖／書田診所提供

一名32歲女性，日前因急性左眼視力衰退、飛蚊症惡化求診，而女患者雙眼高度近視，進行散瞳間接眼底鏡檢查，發現左眼是網膜周邊裂孔合併局部玻璃體出血。左眼接受治療後改善許多，但發現疑似視網膜血管炎，醫師詢問病史後，才知女患者正接受「全身性紅斑狼瘡」治療，再次檢查發現，雙眼皆有視網膜血管炎及黃斑部病變。

書田診所眼科副院長廖士傑表示，全身性紅斑性狼瘡為全身性自體免疫疾病，好發於14至40歲的年輕女性，男女比約1：10。全身性紅斑性狼瘡具有全身性共病風險，如眼睛、皮膚、心血管、腦神經、骨關節、新陳代謝、腎臟泌尿系統、血液系統、呼吸系統、免疫系統等。

有15%的全身性紅斑性狼瘡患者，會發生眼部症狀。廖士傑指出，眼部症狀表現為視力模糊、畏光、乾澀、刺痛、異物感、流淚等情形，眼部疾病主要以視網膜血管炎、乾眼症為主，其他如眼瞼炎、結膜炎、白內障、虹彩炎、青光眼、黃斑部病變、視神經病變等亦可能發生。

以該名32歲女患者個案，左眼接受視網膜周邊裂孔雷射治療，觀察一周後回診，左眼視力、飛蚊症皆改善，周邊裂孔雷射治療良好，而因全身性紅斑狼瘡病史，因此近一步安排視網膜螢光血管攝影（FAG）、視網膜斷層掃描（OCT）檢查，發現雙眼皆有視網膜血管炎及黃斑部病變。

全身性紅斑性狼瘡患者，治療眼部症狀方面，廖士傑指出，會先治療乾眼症，輔以使用眼睛局部或全身性類固醇，免疫抑制劑治療及眼部視網膜雷射治療，黃斑部血管強化劑治療。他提醒，患者要杜絕光害，審慎用藥，才能有效避免黃斑部病變，平日要注意眼睛的保養，避免長時間用眼，並留意視力、眼壓問題，除了定期視網膜檢查，倘出現視力模糊的狀況建議提早就醫，避免延誤治療時機。

患者 視力 紅斑性狼瘡

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