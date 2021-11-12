影／行走花廊「步步生花」！嘉市「光織影舞」展驚喜
嘉義市2021「光織影舞」光影藝術展日前開展，今年為防疫、避免人潮群聚，分KANO園區、北香湖公園2展區，也減少裝置，其中KANO園區主題「步步為迎－春綻」，透過光影互動讓遊客行走花廊「步步生花」，是入夜散步、遊憩新景點，周末假期不妨帶朋友、親子同遊。
光織影舞KANO園區位於中山路與啟明路口，廣場旁大樹透過燈光蘊染紅、紫、藍繽紛色彩，還有點點藍色光影流動花葉之間；露天「春綻步道」花廊兩側布置櫻花、紫藤、紫羅蘭，地面的互動投影，遊客只要在花廊揮手、跑跳，地面就會綻放花朵光影。
嘉義陳姓市民表示，去年北香湖公園光織影舞，展品多、遊程長，每次帶朋友走1圈要花1小時，今年因為防疫展品較少，的確減少人潮群聚，但KANO園區的花牆精緻，花廊「步步生花」設計也讓人驚喜，晚餐後帶孩子到園區逛逛、拍照真的不錯。
市府觀新處表示，光織影舞展自本月1日至明年1月2日，每天晚間6點到10點，建議遊客在市區享受道地嘉義美食後，到嘉義公園、植物園遊憩，參觀射日塔、史蹟資料館後，再到市立棒球場前的人工草皮滑草場，與大型溜滑梯，傍晚到KANO園區花牆拍照、享受光影樂趣。
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