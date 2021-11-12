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看不到了！眼前模糊邊緣有彩虹 醫診斷：偏頭痛前症狀

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
王女因偏頭痛，日前使用電腦眼前突看到大片模糊影子，邊緣呈現彩虹顏色、遮住大半視角（示意圖）。記者卜敏正／翻攝
王女因偏頭痛，日前使用電腦眼前突看到大片模糊影子，邊緣呈現彩虹顏色、遮住大半視角（示意圖）。記者卜敏正／翻攝

嘉義王姓女子長期有慢性肩頸痠痛併偶發性頭痛症狀，多自行服止痛藥緩解，日前使用電腦眼前突看到大片模糊影子，邊緣呈現彩虹顏色、遮住大半視角，約30分鐘才緩減，讓她驚惶擔心失明或長腫瘤？就醫後診斷為偏頭痛前「閃光性的視野缺損」，經藥物治療已恢復健康。

部立嘉義醫院神經內科顏如君醫師表示，偏頭痛患者當中，約有1至2成患者在頭痛發作前，會看到宛如閃電般光芒，讓人看不見視野裡某個部分，這正是偏頭痛前兆，稱之為「閃光性視野缺損」。

顏如君建議，預防或減緩偏頭痛症狀可以從以下幾點著手，應有規律生活作息、固定睡眠時間、減少攝取刺激性飲料及食物，也要維持規律運動、隨時補充足夠的水分。另偏頭痛發作時，應依醫囑服用藥物，如果過度濫用止痛藥，恐讓症狀更嚴重。

顏如君說明，並不是所有偏頭痛患者都會出現前兆，也有可能是其他病徵，患者若出現類似症狀，應立刻就醫到神經內科就診，經神經內科醫師評估。

顏如君表示，偏頭痛患者約有1至2成在頭痛發作前，會看到宛如閃電般光芒，看不見視野裡某個部分，稱為「閃光性的視缺損」。記者卜敏正／翻攝
顏如君表示，偏頭痛患者約有1至2成在頭痛發作前，會看到宛如閃電般光芒，看不見視野裡某個部分，稱為「閃光性的視缺損」。記者卜敏正／翻攝

頭痛 患者 嘉義

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