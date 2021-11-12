聽新聞
test
0:00 / 0:00
看不到了！眼前模糊邊緣有彩虹 醫診斷：偏頭痛前症狀
嘉義王姓女子長期有慢性肩頸痠痛併偶發性頭痛症狀，多自行服止痛藥緩解，日前使用電腦眼前突看到大片模糊影子，邊緣呈現彩虹顏色、遮住大半視角，約30分鐘才緩減，讓她驚惶擔心失明或長腫瘤？就醫後診斷為偏頭痛前「閃光性的視野缺損」，經藥物治療已恢復健康。
部立嘉義醫院神經內科顏如君醫師表示，偏頭痛患者當中，約有1至2成患者在頭痛發作前，會看到宛如閃電般光芒，讓人看不見視野裡某個部分，這正是偏頭痛前兆，稱之為「閃光性視野缺損」。
顏如君建議，預防或減緩偏頭痛症狀可以從以下幾點著手，應有規律生活作息、固定睡眠時間、減少攝取刺激性飲料及食物，也要維持規律運動、隨時補充足夠的水分。另偏頭痛發作時，應依醫囑服用藥物，如果過度濫用止痛藥，恐讓症狀更嚴重。
顏如君說明，並不是所有偏頭痛患者都會出現前兆，也有可能是其他病徵，患者若出現類似症狀，應立刻就醫到神經內科就診，經神經內科醫師評估。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言