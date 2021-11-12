水氣增中部以北防雨！今明有望降雪 這天又有冷空氣到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天華南有中層雲移入，台灣海峽的回波逐漸增多，並移入中部以北。

吳德榮說，冷氣團略減弱，中層雲又截斷下半夜的輻射冷卻作用，故今晨氣溫明顯較昨晨回升，平地最低氣溫大約在攝氏12度左右。

吳德榮說。截至4時平地最低氣溫依序為：苗栗（西湖鄉）12.1度，新北（雙溪區）12.4度，花蓮（壽豐鄉）12.5度。其他各地區的平地最低氣溫：中部（台中大甲區）13.3度，南部（高雄內門區）15.8度及台北（南港區）的14.3度。

吳德榮說。今天白天起至明天，冷氣團逐漸減弱，氣溫漸升；華南中層雲移入，中部以北山區及東半部有局部短暫雨，中部以北平地雲量增、偶飄零星小雨，南部仍為多雲時晴；明天大台北東側亦有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，今、明兩天北微涼、中舒適、南微熱，各地早晚偏涼。今天各地區氣溫：北部14至23度，中部15至27度；南部17至30度，東部14至26度。今、明兩天3500公尺以上高山的最低氣溫仍在零下，又有中層雲移入，故有少量固態降水（霰或雪）的機率存在。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周日西晴東偶雨，氣溫回升；北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。下周一、二東半部有局部短暫雨，華南又有鬆散的中層雲移入，中部以北多雲、山區偶飄零星小雨。

吳德榮說，下周三鋒面接近，北部、東半部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨。下周四鋒面南下及東北季風影響，北部、東半部有局部雨，冷空氣不強、氣溫略降，但為期末的模擬，模式仍在調整，應持續觀察。