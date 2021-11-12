快訊

水氣增中部以北防雨！今明有望降雪 這天又有冷空氣到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水氣增中部以北防雨！今明有望降雪 這天又有冷空氣到

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今晨衛星雲圖。圖／氣象局
今晨衛星雲圖。圖／氣象局

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天華南有中層雲移入，台灣海峽的回波逐漸增多，並移入中部以北。

吳德榮說，冷氣團略減弱，中層雲又截斷下半夜的輻射冷卻作用，故今晨氣溫明顯較昨晨回升，平地最低氣溫大約在攝氏12度左右。

吳德榮說。截至4時平地最低氣溫依序為：苗栗（西湖鄉）12.1度，新北（雙溪區）12.4度，花蓮（壽豐鄉）12.5度。其他各地區的平地最低氣溫：中部（台中大甲區）13.3度，南部（高雄內門區）15.8度及台北（南港區）的14.3度。

 吳德榮說。今天白天起至明天，冷氣團逐漸減弱，氣溫漸升；華南中層雲移入，中部以北山區及東半部有局部短暫雨，中部以北平地雲量增、偶飄零星小雨，南部仍為多雲時晴；明天大台北東側亦有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，今、明兩天北微涼、中舒適、南微熱，各地早晚偏涼。今天各地區氣溫：北部14至23度，中部15至27度；南部17至30度，東部14至26度。今、明兩天3500公尺以上高山的最低氣溫仍在零下，又有中層雲移入，故有少量固態降水（霰或雪）的機率存在。 

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周日西晴東偶雨，氣溫回升；北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。下周一、二東半部有局部短暫雨，華南又有鬆散的中層雲移入，中部以北多雲、山區偶飄零星小雨。

吳德榮說，下周三鋒面接近，北部、東半部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨。下周四鋒面南下及東北季風影響，北部、東半部有局部雨，冷空氣不強、氣溫略降，但為期末的模擬，模式仍在調整，應持續觀察。

吳德榮 冷氣團 新北

延伸閱讀

夜間輻射冷卻+冷空氣加成 吳德榮：今晚至明晨最冷

入秋最強冷空氣來了！吳德榮：苗栗以北濕冷明漸轉乾冷

入秋最強冷空氣明天凌晨起南下 吳德榮：溼冷再晴冷

入秋最強冷空氣下周一起南下 吳德榮：先濕冷轉晴冷

相關新聞

39年最早冷氣團 苗栗6.6℃

新北市雙溪虎豹潭上月發生落水意外，造成六人死亡，為避免憾事重演，中央氣象局說，將於明年雨季推出「山區暴雨國家警報」，針對...

台灣首座裸女像「甘露水」開箱！ 解開失蹤半世紀謎題

4月30日。國藝會董事長林曼麗敲開收藏台灣第一座裸女雕像「甘露水」的台中張家大門，「他們告訴我，等這一天好久了。他們終於...

華航2022月曆 貨運團隊亮相

中華航空推出二○二二年「一直在這裡 We are all here」月曆，首採藝術插畫文青風，並結合掛曆與桌曆功能。月曆...

水氣增中部以北防雨！今明有望降雪 這天又有冷空氣到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天華南有中層雲移入，台灣海峽的回波逐漸增多，並...

獅子座流星雨 周末凌晨最精彩

曾在一九九九、二○○一年大爆發的獅子座流星雨，將於十八日凌晨達到極大期，估每小時約十五顆流星。台北天文館表示，當晚為盈凸...

氣候論壇 即起報名

不只報導，還有行動，願景工程基金會與理律法律事務所合辦、聯合報系協辦的「氣候危機行動論壇」，將於十一月廿日在台北國際會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。