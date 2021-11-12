影／台首座裸女雕像遭潑墨水 林曼麗：歷史的印記

雕塑家黃土水完成於1921年的作品「甘露水」，是台灣首座裸女雕像，被譽為「台灣的維納斯」卻失蹤近半世紀。文化部和台北教育大學北師美術館日前共同宣布，「甘露水」已於蔡英文總統的見證下，交付文化部永久典藏，並將於12月北師美術館大展「光──台灣文化的啟蒙與自覺」中現身。昨天北師美術館首次打開修復室，邀媒體參觀修復中的「甘露水」。

歷經半年的修復，此刻的「甘露水」全身閃耀純白的光芒，僅在下半身留下遭人潑灑墨水的暗色痕跡。推斷在台灣當時保守的年代，全裸的「甘露水」遭人惡作劇潑灑墨水。