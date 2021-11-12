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影／台首座裸女雕像遭潑墨水 林曼麗：歷史的印記

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
有台灣維納斯稱譽的裸女雕像「甘露水」歷經半年修復初步有成，下半身還能看見墨汁痕跡。記者潘俊宏／攝影
有台灣維納斯稱譽的裸女雕像「甘露水」歷經半年修復初步有成，下半身還能看見墨汁痕跡。記者潘俊宏／攝影

雕塑家黃土水完成於1921年的作品「甘露水」，是台灣首座裸女雕像，被譽為「台灣的維納斯」卻失蹤近半世紀。文化部和台北教育大學北師美術館日前共同宣布，「甘露水」已於蔡英文總統的見證下，交付文化部永久典藏，並將於12月北師美術館大展「光──台灣文化的啟蒙與自覺」中現身。昨天北師美術館首次打開修復室，邀媒體參觀修復中的「甘露水」。

歷經半年的修復，此刻的「甘露水」全身閃耀純白的光芒，僅在下半身留下遭人潑灑墨水的暗色痕跡。推斷在台灣當時保守的年代，全裸的「甘露水」遭人惡作劇潑灑墨水。

國藝會董事長林曼麗表示，「甘露水」在箱子中躺了半世紀，許多灰塵汙垢沉積成「甘露水」身上的有機體，修復過程相當艱辛。尤其是潑灑於「甘露水」身上的墨水已成結晶體，以現在的科技無法在不破壞文物的狀態下消除。「這是歷史的印記，台灣人應當記住。」林曼麗說，修復團隊決定保持此一「歷史的印記」，但展覽時會先用「可逆性修復」掩蓋，讓她可以完美呈現。期待未來新的科技可以找到更理想的方式清除。

有台灣維納斯稱譽的裸女雕像「甘露水」歷經半年修復初步有成，下個月將重新展示在國人面前。記者潘俊宏／攝影
有台灣維納斯稱譽的裸女雕像「甘露水」歷經半年修復初步有成，下個月將重新展示在國人面前。記者潘俊宏／攝影

美術館 文化部

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