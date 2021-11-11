World Gym毛巾爭議 北市申訴案298件

台北市法務局今天表示，World Gym日前一度公告不提供毛巾服務，引發會員不滿；統計至9日止，未依約免費提供毛巾申訴案共298件。

台北市政府法務局新聞資料表示，針對連鎖健身房World Gym日前公告，「因經營環境嚴峻，在此公告，將不再恢復毛巾服務，會員可於公告日起30天內，11月2日至12月1日期間，提出會籍異動或會員終止，且無需支付終止費用」，引發會員不滿，透過網路串連提起申訴，因此發布消費警訊。

法務局指出，經統計今年至11月9日為止，受理世界健身申訴案件共652件，其中申訴業者未依約免費提供毛巾（浴巾）達298件。

法務局表示，世界健身昨天又在官網宣布，「自11月13日起，在原有提供毛巾服務的俱樂部，將恢復毛巾服務」；消保官提醒消費者，可在明天恢復毛巾服務前，辦理終止契約，有意辦理終止會員的民眾可儘快辦理。

消保官強調，業者調整服務時，應全面注意消費者權益，提供完善配套方案，並積極與消費者溝通，善盡企業責任。

消費者遇消費爭議，可打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及協助申訴，維護消費者權益。

World Gym日前公告不再提供毛巾給客戶引發反彈，業者10日在官網宣布，自13日起原有提供毛巾的分店將恢復毛巾服務外，並針對受影響會員提出補償方案。