天氣冷颼颼25歲男大吃海鮮火鍋 竟痛風上身

桃園市中壢25歲蔡先生與友人聚餐大啖螃蟹火鍋配啤酒，半夜右手指關節突然紅腫抽痛，到醫院檢查是痛風發作，難以置信自己年紀輕輕竟然痛風上身。

聯新國際醫院腎臟科醫師林盈光指出，每到冬天，不少人痛風發作，經常發生在大吃大喝之後，但飲食只是導火線，真正元兇是長期尿酸過高。冬天末梢循環變差，如果水喝不夠、排尿少，尿酸較易產生結晶；如果又吃進大量海鮮、肉類和酒精，則加速尿酸瞬間飆高而誘發痛風。

林盈光表示，尿酸是身體代謝過程的廢物，溶於血液進到腎臟再隨尿液排出，當尿酸含量過高，將與鈉結合成尿酸鹽結晶沉積體內，常見於手指和腳部的末端關節，一旦出現紅腫熱痛症狀，就是痛風發作。

痛風主要風險族群是40歲以上中年男性，林盈光說，近年來有年輕化趨勢，主要和肥胖、飲食、生活型態有關；女性更年期停經後缺乏女性荷爾蒙保護也應提高警覺。個案蔡先生體重破百，飲食不節制，又愛含糖飲料，平時不運動，造成年紀輕就痛風發作。

林盈光說明尿酸過高有9成是尿酸的排泄出問題，1成是身體產生過多尿酸來不及排出。高尿酸血症幾乎沒有不適症狀，卻是健康的不定時炸彈，即使未發生痛風，尿酸鹽結晶也可能隨機沉積在心臟、血管、腎臟等處，增加動脈硬化、心血管疾病、心肌梗塞、腎結石、腎臟纖維化的風險；一旦發生痛風且反反覆覆未妥善治療，日積月累將導致腎功能下降、慢性腎衰竭而面臨洗腎。

林盈光醫師強調，「高尿酸、痛風、腎病變」是洗腎的三部曲，只要及早介入做好控制，阻斷尿酸增加，控制痛風不發作，是可以不必走到洗腎的地步。他曾收治腎臟病變第5期即將洗腎的病人，經聯新國際醫院西醫、中醫、營養團隊的整合照護，透過飲食與衛教，10多年來嚴格控制尿酸，病人不僅沒有再惡化，腎功能幾乎回復到正常。

如何避免高尿酸血症與痛風，林盈光醫師建議多喝水、多排尿，控制高普林食物的攝取，例如海鮮、紅肉、動物內臟，長得快的蔬菜如豆芽菜、蘆筍、香菇、醃漬類及加工食品、酒類特別是啤酒及烈酒；多吃蔬果、多攝取檸檬、醋和低脂牛奶，少油炸食物、少喝含糖飲料，持之以恆保持正常作息、規律運動、維持適當體重與腰圍，就有機會延緩惡化甚至逆轉改善。

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