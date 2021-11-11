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出廠2年後驗出主成分不足 「柔醣錠」為健保前10大用藥

中央社 / 台北11日電
衛福部食藥署11日公布最新藥品回收訊息，由中化裕民健康事業股份有限公司生產、批號C74-0034的柔醣錠1毫克，經檢驗主成分含量測定結果未能符合規格，將於2個月內、2022年1月9日前回收完畢。（衛福部食藥署提供）中央社
衛福部食藥署11日公布最新藥品回收訊息，由中化裕民健康事業股份有限公司生產、批號C74-0034的柔醣錠1毫克，經檢驗主成分含量測定結果未能符合規格，將於2個月內、2022年1月9日前回收完畢。（衛福部食藥署提供）中央社

衛生福利部食品藥物管理署今天宣布，健保前10大藥物、糖尿病用藥「柔醣錠」，有1批主成分含量不足，出廠數量100萬顆，明年1月9日前完成回收。

食藥署公布藥品回收訊息，由中化裕民健康事業股份有限公司生產、批號C74-0034的柔醣錠1毫克，經檢驗主成分含量測定結果未能符合規格，將於2個月內、明年1月9日前回收完畢。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受媒體電話聯訪表示，柔醣錠是治療糖尿病用藥，為健保申報量前10大藥品之一，每年健保申報量多達3000多萬顆，占同成分藥品用量約5到6成。

傅淑卿說，當初核發藥品許可證時，規定主成分含量範圍須介於95%至105%。先前食藥署執行高風險與高用量藥品專案查核，發現2019年出廠的1批柔醣錠，出廠時檢驗符合規定，但近期專案查核檢驗主成分含量僅87.8%，低於低標95%。

傅淑卿表示，此批藥品出廠數量100萬顆，效期為3年，目前雖在效期內，但距今已過2年，廠內已無庫存，最後回收數量需視醫療院所的藥品存量。

至於柔醣錠主成分含量不足，是因效期將屆主成分降低或者其他原因導致，傅淑卿說，已請廠商調查原因，且全面調查其他批號藥品，並於1個月內繳交調查報告。

傅淑卿表示，民眾若對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。

衛福部食藥署11日宣布，健保前10大藥物、糖尿病用藥「柔醣錠」，有1批主成分含量不足，批號C74-0034，將於2個月內、2022年1月9日前回收完畢。（衛福部食藥署提供）中央社
衛福部食藥署11日宣布，健保前10大藥物、糖尿病用藥「柔醣錠」，有1批主成分含量不足，批號C74-0034，將於2個月內、2022年1月9日前回收完畢。（衛福部食藥署提供）中央社

食藥署 糖尿病

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