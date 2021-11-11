防疫旅館空房這裡查！ 這縣市亮「紅燈」滿到明年1月底

防疫旅館空房可以查了！交通部觀光局「防疫旅宿查詢平台2.0版」（https://taiwan.taiwanstay.net.tw/covhotel/）下午5時上線，透過紅燈、黃燈、綠燈呈現掌握空房狀況。根據官網顯示資料，新北市從12月25日到明年1月31日都滿房，民眾已訂不到。

根據網站最新資料顯示，根據網站最新資料顯示，新北市從12月25到1月31日都是紅燈，一路滿房。新竹縣則是12月25日到1月27日都滿房，1月28日到1月31日則是近滿房，也就是剩20間以下。

台北市部分，12月25日到1月5日都還有空房，1月6日到16日近滿房，1月17日到1月31日都還有空房；桃園市12月25日到27日有空房，12月28日到30日近滿房，12月31日到明年1月17日已滿房，1月18日到1月20日近滿房，1月22日後又有空房。

觀光局因應春節前高峰期防疫需求，今天下午5時許於「防疫旅宿查詢平台」公布「各地方政府防疫旅宿可訂房情形」資訊，彙整揭露各地方政府調查所轄防疫旅宿空房情形，公布各地方12月25日到明年1月31日空房狀況。分為「已滿房（紅色）」、「近滿房（黃色）」及「有空房（綠色）」三種狀態。若民眾點選「近滿房」及「有空房」欄位，網頁即會自動跳出該地方政府防疫旅宿聯絡窗口，並標註各地方政府規定（例如資料更新時間等）。

按照觀光局規畫，防疫旅宿查詢平台會新增燈號警示功能，以縣市為單位，只要顯示綠燈，就代表該縣市還有空房，黃燈則是僅剩20間以下，接近滿房狀態，紅燈則是完全沒有空房，一間都沒有了。該燈號警示還有日期欄位，顯示每日剩餘空房量。