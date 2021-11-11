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雙11購物潮 樂天Kobo閱讀器最高折2千 再送1,200購書金

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
購買最新款8吋螢幕Kobo Sage、7吋螢幕Kobo Libra 2閱讀器，就送600元購書金。圖／樂天Kobo提供
購買最新款8吋螢幕Kobo Sage、7吋螢幕Kobo Libra 2閱讀器，就送600元購書金。圖／樂天Kobo提供

居家防疫期間，各種不用出門的娛樂都受到民眾高度關注，電子書與閱讀器的銷量也隨之升高，電子紙螢幕能夠降低藍光造成的視覺疲勞，更適合長時間閱讀。雙11購物節樂天Kobo祭出限定優惠，即日起至11月15日，購買最新款8吋螢幕Kobo Sage、7吋螢幕Kobo Libra 2閱讀器，就送600元購書金、10.3吋螢幕Kobo Elipsa，就送1,200元購書金的優惠。

如果沒有追求最新款，在指定網路平台購買電子書閱讀器，優惠最高還可折2,000元，再送1,200元購書金，包括8吋螢幕旗艦機的Kobo Forma（8GB）套組，原價9,190元，降價後只要7,190元，再加碼送1,200元購書金，197g同級最輕盈機身，搭配實體翻頁鍵單手好持握，還有IPX8防水等級，支援Dropbox等功能；而今年最熱銷的7吋螢幕的Kobo Libra H2O，套組原價6,799元，降價後只要5499元，現省1,300元，再送1,200元購書金；6吋螢幕入門款的Kobo Nia，還有加1元送原廠保護殼優惠，再送600元購書金。

善於精打細算的消費者，也可選擇在不同網路平台選購，搭配優惠券、指定信用卡更超值。其中，樂天市場全站領券現折優惠，滿1,111元領券現折111元，滿5,000元，領券現折300元，同樣享有最高降價2,000元。除此之外，12日前搭配樂天信用卡滿5,000元，再賺11%樂天點數，最高可回饋4,000點樂天點數。

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