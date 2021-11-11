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疫情海運價漲＋農曆春節提早 三星銀柳提早採收拚外銷

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
冬天到了，近期冷空氣下來，銀柳開始落葉，要是冷空氣不強，農民就得用手摘葉進行採收。記者林佳彣／攝影
冬天到了，近期冷空氣下來，銀柳開始落葉，要是冷空氣不強，農民就得用手摘葉進行採收。記者林佳彣／攝影

全台栽種銀柳最大產區就在宜蘭三星，產量達9成以上，多以外銷東南亞馬來西亞、新加坡等華人地區為主。銀柳發音似台語「銀兩」，繫上絲帶、元寶等大小裝飾相當喜氣，是農曆年節的應景植栽。今年疫情關係連帶影響海運，三星地區農民配合提前到來的春節，預計12月初開始採收，要趕在12月15日出口第一批外銷訂單。

三星鄉具有獨特地理環境和氣候，除了栽種青蔥，銀柳也是當地重要經濟作物，產地面積過往多達70公頃，目前剩不到40公頃，每逢歲末年終12月到隔年初是銀柳產季。有句俗語說，「銀柳插大廳，銀兩滿大廳」，銀柳因此成了過年的吉祥花卉。

前三星鄉長黃錫墉說，冬天到了，近期冷空氣下來，銀柳開始落葉，只要冷空氣越強，花苞色澤就越紅，要是冷空氣不強，農民就得用手摘葉進行採收。三星地區農會總幹事李智遠表示，今年疫情關係使得海運運費高漲，加上過年時間提早，就怕塞港狀況而影響內銷，在考量銀柳外銷的船期和冷藏之下，農民因此得提早出櫃。

栽種銀柳逾20年的農民高漢文指出，自家銀柳有8分地多，往年外銷都是元旦出櫃，今年受疫情影響，他擔心貨運會有延遲情形，因此提早到12月初採收銀柳，要趕在12月15日出櫃外銷。

以三星地區農會去年售價來看，每枝銀柳長度3呎到5呎不等，每把35枝銀柳的價格落在180元至330元。三星地區農會將於明年1月15日、16日舉辦青蔥銀柳節，以宣傳在地農特產。

銀柳發音似台語「銀兩」，繫上絲帶、元寶等大小裝飾相當喜氣，是農曆年節的應景植栽。記者林佳彣／攝影
銀柳發音似台語「銀兩」，繫上絲帶、元寶等大小裝飾相當喜氣，是農曆年節的應景植栽。記者林佳彣／攝影
今年疫情關係連帶影響海運，農民配合提前到來的春節，12月初就要開始採收銀柳，要趕在12月15日出櫃外銷。記者林佳彣／攝影
今年疫情關係連帶影響海運，農民配合提前到來的春節，12月初就要開始採收銀柳，要趕在12月15日出櫃外銷。記者林佳彣／攝影
栽種銀柳逾20年的農民高漢文。記者林佳彣／攝影
栽種銀柳逾20年的農民高漢文。記者林佳彣／攝影
三星鄉具有獨特地理環境和氣候，適合栽種銀柳。記者林佳彣／攝影
三星鄉具有獨特地理環境和氣候，適合栽種銀柳。記者林佳彣／攝影
全台栽種銀柳最大產區就在宜蘭三星，產量達9成以上。記者林佳彣／攝影
全台栽種銀柳最大產區就在宜蘭三星，產量達9成以上。記者林佳彣／攝影

農民 疫情 農會

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