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南美館首辦漫遊韓國當代藝術展 開展15件新銳作品

中央社 / 台南11日電
「漫遊韓國當代藝術」展11日在台南市美術館2館開幕，展出6名韓國新銳藝術家共15件作品。（台南市美術館提供）中央社
「漫遊韓國當代藝術」展11日在台南市美術館2館開幕，展出6名韓國新銳藝術家共15件作品。（台南市美術館提供）中央社

台南市美術館和駐台北韓國代表部合作推出「漫遊韓國當代藝術」展，今天在南美館2館開幕，展出6名韓國新銳藝術家共15件作品，展期1個月。

「漫遊韓國當代藝術」展由南美館和駐台北韓國代表部攜手共同主辦，透過繪畫、雕塑、裝置等不同形式作品，展現豐富多元的風貌，作品涵蓋揉合傳統畫風與現代插畫元素的繪畫、以鮮明布料交織而成的裝置、極簡抽象的平面繪畫及藝術家對自然、生命的反觀省思創作。

南美館發布新聞稿指出，這次展覽精選6名韓國新銳藝術家的15件作品，每個藝術家都有不同風格與擅長的創作媒材。其中鄭道恩（Daun Jeung）以織品為媒材，擴增物質性在三維空間的和諧。

金官泳（Kwan-Young Kim）作品多為一層層隨機疊加的顏料，這種抽象型態是藝術家表現自身感情及背景的敘事法，希望喚起流逝時間及消失記憶。

金珉秀（Minsu Kim）常以紅色與傳統祥瑞象徵的素材創作，更直言不諱地表現人們祈求好運的態度，在他的畫作中也可看見大眾文化的英雄角色，暗示人們對於救世的追尋。

Diren Lee則以許多插畫角色訴說內心情感，對照自身經歷的恐懼與傷痛，並激起對動物生存環境的意識。

盧淳天（Sooncheon No）的雕塑闡述自身內在思維，作品線條隨著周圍空間的特性互動而產生變化。

惠眞（Hye Jin）的繪畫可見濃厚的傳統古風，加入當代特色與角色，同時在傳統藝術中提出關於動物或藝術的當代議題。

另外，台南市美術館與韓國慶州宇洋美術館（Wooyang Museum of Contemporary Art）也將簽訂合作備忘錄，以延續台韓合作機緣，作更實質的互動交流，讓訪客接觸韓國當代藝術作品。

「漫遊韓國當代藝術」展是台南市美術館首次辦理韓國當代藝術的展覽，展期1個月，12月12日閉幕。

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