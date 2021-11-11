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更安全精準的心房顫動電燒！台大醫院做到零輻射3D定位
心房顫動是最常見的一種心律不整，發生率隨年齡上升，高血壓、心衰竭、糖尿病，甲狀腺機能亢進病人也是好發族群，心房顫動者併發腦中風風險是一般人的四倍，如果藥物控制效果不理想，也可考慮以電燒手術治療。
台大醫院以心內超音波取代傳統的X光，執行最新「零輻射」電燒技術，超音波即時影像與3D定位系統結合，可協助醫師精準電燒並監測其他變化，台大目前已成功完成三例，不過目前這項心內超音波的一次性醫材需要自費10萬元。
台大醫院心臟內科主治醫師游治節表示，心房顫動會增加中風的風險，所以會先用藥物控制，如果控制不好，症狀仍然明顯，或是觀察到心臟開始出現衰竭跡象，就要考慮用電燒手術更積極治療。
礙於主動脈等大血管的走向彎曲複雜，如果左心房需要治療，醫師需要經由大腿股靜脈將導管走到右心房，傳統術式是在X光引導下，以心房中膈穿刺到左邊，再進行電燒，讓左心室不再亂跳。
游治節表示，由於Ｘ光有輻射線，對於病人的正常組織，和執行手術的醫護人員來說都可能造成傷害。近年發展出使用心內超音波進行定位的技術，不但零輻射，還能將即時影像與3D定位系統結合，讓醫師同步即時監看穿刺，大幅提高精準度；心臟內超音波也能同時監測到心臟其他的變化，幫助醫師可即時發現並且處理。這些準確度和安全性的升級，都是傳統X光定位技術做不到的。
游治節表示，這項技術安全性高，大部分心房顫動的病人都適用。目前台大醫院已成功執行了三例心內超音波輔助的心房顫動電燒手術，病人都是60歲以上，手術都很成功，病人恢復良好。心內超音波導管是一次性醫材，在日本是有健保給付，但台灣尚無，病人自費需要大約10萬元。
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