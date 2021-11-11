更安全精準的心房顫動電燒！台大醫院做到零輻射3D定位

心房顫動是最常見的一種心律不整，發生率隨年齡上升，高血壓、心衰竭、糖尿病，甲狀腺機能亢進病人也是好發族群，心房顫動者併發腦中風風險是一般人的四倍，如果藥物控制效果不理想，也可考慮以電燒手術治療。

台大醫院以心內超音波取代傳統的X光，執行最新「零輻射」電燒技術，超音波即時影像與3D定位系統結合，可協助醫師精準電燒並監測其他變化，台大目前已成功完成三例，不過目前這項心內超音波的一次性醫材需要自費10萬元。

台大醫院心臟內科主治醫師游治節表示，心房顫動會增加中風的風險，所以會先用藥物控制，如果控制不好，症狀仍然明顯，或是觀察到心臟開始出現衰竭跡象，就要考慮用電燒手術更積極治療。

礙於主動脈等大血管的走向彎曲複雜，如果左心房需要治療，醫師需要經由大腿股靜脈將導管走到右心房，傳統術式是在X光引導下，以心房中膈穿刺到左邊，再進行電燒，讓左心室不再亂跳。

游治節表示，由於Ｘ光有輻射線，對於病人的正常組織，和執行手術的醫護人員來說都可能造成傷害。近年發展出使用心內超音波進行定位的技術，不但零輻射，還能將即時影像與3D定位系統結合，讓醫師同步即時監看穿刺，大幅提高精準度；心臟內超音波也能同時監測到心臟其他的變化，幫助醫師可即時發現並且處理。這些準確度和安全性的升級，都是傳統X光定位技術做不到的。