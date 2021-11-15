報時光電影報版NFT 重探1950年代台語電影盛世

專營資料庫探勘內容轉化與老派生活的「報時光」和國內最大NFT平台「Jcard這咖」合作推出的「時光大戲院」電影報版NFT，繼首波主打上架瞬間售罄後，將在11/16（二）中午12:00推出第二波全新內容。這次將為NFT收藏家與電影愛好者帶來1950年代後期，以社會新聞事件為焦點的台語片系列──「當代瞳鈴眼」。

報時光「時光大戲院」電影報版NFT將推出第二波全新內容，以1950年代後期以社會新聞事件改編搬上銀幕的台語片為主題之「當代瞳鈴眼」系列。（圖／報時光提供）

報時光表示，台灣影史上的1950年代後期標誌著台語電影的興起與流行，當時的台語片吸引了來自台灣、香港、菲律賓等地的資源投入，成為影迷的共同記憶。《聯合報》曾是刊登台語片廣告的大宗，見證了台語電影盛世，時至今日也保存了許多經典電影上映的廣告影像。這些來自過往年代的紀錄，不僅有通俗的藝術價值，也是一個時代與社會文化的見證，非常適合轉化為NFT形式，在區塊鏈中做為價值獨特的收藏品，甚至走出原有的實體框架，加入元宇宙的未來浪潮。

「當代瞳鈴眼」NFT系列匯集了1950年代後期改編自社會案件、都市傳奇的台語電影廣告與上映紀錄，收藏家不僅能持有獨特的NFT，也能藉此重探台灣當時的電影世界與生活。系列將限量發行四款不同的NFT，分別以台語名片《瘋女十八年》、《基隆七號房慘案》、《火葬場奇案》、《萬華白骨事件》為主題。在2021年12月28日中午12點 (UTC+8) 前擁有全系列四款報版的收藏家，還可獲得《台南霧夜大奇案》報版及系列主題動圖NFT，共兩款的免費空投；而在販售期間未收集齊全的買家，也可利用「Jcard這咖」NFT平台的市場功能與其他買家交易。

「當代瞳鈴眼」NFT系列匯集了1950年代後期改編自社會案件、都市傳奇的台語電影廣告與上映紀錄，是NFT收藏品也是時代的見證。（圖／報時光提供）

報時光「時光大戲院：當代瞳鈴眼」NFT系列，將限量販售50個卡包，每個卡包含有兩個隨機款式，預定於11/16（二）中午12:00在「Jcard這咖」NFT平台開賣。