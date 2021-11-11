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「嘉義極光」哈密瓜鮮採上市 防山寨瓜認明標章有保障
嘉義縣府與農友種苗公司3年前合作，發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣府註冊商標，找名設計師聶永真為品牌操刀，上架熱銷賣到缺貨，商標遭冒用出現山寨瓜。
縣府上午舉辦「極光」上市宣傳，縣長翁章梁大力推銷，宣告「嘉義極光」正式開賣，翁說，「極光」果肉脆硬不軟，甜度高水分飽滿，咬下去有「爆漿噴汁」口感。
「極光」是農友用溫室一株一果細心栽培而成，果實外觀橢圓飽滿且有翠綠網紋分布，切開來，皮薄肉厚還有淡淡焦糖奶香，吃起來像水梨清脆爽口、甜而不膩，也因培育難度高，收成不易，往往一推出就搶購一空。
縣府訂品牌標章使用規範，須以嘉縣為產地，溫室種植，一株一果，上市前經農藥殘留檢驗合格，甜度檢測14度以上，果實橢圓無裂果與病害等，為方便識別，「極光」腰身貼產地輔導單位核發的標章貼紙，如「身分證」般標有編碼可追溯生產農友，每顆都是獨一無二瓜中極品！
極光適合春、秋栽種，秋作盛產期11、12月，今年秋作種苗較前期供應量多3倍，換算面積約18公頃，但受高溫暖冬影響，瓜形成網紋時，容易出現裂紋過深、過大，影響產量品質，收成良率剩2到3成，銷售供不應求，訂單爆滿。
瓜農呂世能說，哈密瓜至少要在溫室70天才採收，熟度最剛好，甜度與焦糖味才會呈現，也因為溫室可阻隔風雨，栽培過程更完善，減少病蟲害也減低用藥，栽種使用微氣候調節系統及滴灌，網紋才會更細緻平均。
實體通路與全聯福利中心合作，虛擬通路有東森購物、台灣好農、直接跟農夫買、Rakuten樂天市場等電商平台露出，11月中起在各大行銷通路都可買到，也可上「嘉義優鮮－嘉義極光」官方網站https:// www.chiayum.com.tw/aurora/訂購。
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