比眼睛大的眼窩腫瘤 北榮導航手術讓患者奇蹟恢復視力

「一度要放棄了，沒想到患者視力奇蹟恢復，真的十分欣慰」。一名男子有青光眼病史，去年9月因右眼視力模糊就醫檢查，醫師竟發現，男子右眼視力從0.8降至0.1，且有外斜視、眼球突出症狀，以電腦斷層檢查發現，右眼後方有一個3.3公分的巨大眼窩腫瘤，已壓迫眼部肌肉及視神經。北榮採用最新導航定位合併內視鏡手術，讓患者恢復視力。

台北榮總眼科部眼矯形重健科主任蔡傑智表示，此名患者為84歲陳先生，到院經眼底檢查顯示，右眼視神經萎縮及視野嚴重缺損，但與青光眼特徵並不相符，經電腦斷層檢查才確診，右眼後方有一個3.3公分的巨大眼窩腫瘤，確診為巨大許旺氏細胞瘤，並已壓迫眼部肌肉及視神經。但因患者排斥接受手術，5個月內視力自0.1退步至無光感接近全盲。

眼窩腫瘤位在眼睛後方，病灶摸不到，並往腦、鼻竇侵犯，患者年齡從8歲至84歲都有，但許多腫瘤好發原因不明。蔡傑智說，臨床曾收治一名8歲男童，雙眼有微凸症狀，在其他醫院、診所就醫好幾個月，檢查甲狀腺功能正常多診斷為過敏，最後到北榮就醫確診為眼窩腫瘤，不幸的是，就醫確診3天後，男童左眼失明，即使經手術治療也無法救回視力。

蔡傑智說，若以傳統手術摘除眼球後方的深部巨大腫瘤，因眼窩後面空間狹小，光源不易，手術視野不佳，困難度極高，且腫瘤緊鄰附近重要血管、肌肉及視神經等，更增加手術風險。

台北榮總口腔醫學部口腔顎面外科主治醫師吳政憲說，壓迫視神經的深部眼窩腫瘤，如能早期診斷，可以採用電腦導航輔助定位系統配合內視鏡手術，經術前規劃模擬，術中即時導引定位病灶，可大幅提高眼窩腫瘤手術的安全性及精準度，避免摘除眼窩腫瘤時造成眼睛傷害。

這次陳先生手術為口腔醫學部與眼科部跨團隊合作，也是首例採用電腦導航輔助定位系統手術。吳政憲說，醫療團隊先以內視鏡由口腔上牙齦前庭區經上頷竇途徑到達下眼眶底，將下眼眶底骨頭移除後進入眼窩深部，取出巨大腫瘤後，再以鈦金屬網膜及膠原蛋白膜重建下眼眶底骨頭，並將上頷竇的骨頭窗口及牙齦前庭皮瓣復位。

吳說，以口腔上頷竇途徑直達眼窩底病灶的手術方式，可大幅減少傷害眼睛內重要組織的機率，並即時進行導航眼窩重建，外觀無傷口且復原迅速，為安全摘除深部眼窩腫瘤新利器。

蔡傑智指出，陳先生手術後，凸眼症狀已經改善，視力也由術前無光感，術後隔日可看見自己的手指，視力奇蹟似的逐步在半年內恢復到0.6，目前在寺廟工作的陳先生，從事掃地、澆花、讀佛經等都沒有問題，且外觀並未留下任何手術傷口及後遺症，「原本一度要放棄了，沒想到患者視力從全盲下奇蹟恢復，真的十分欣慰」。