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花蓮原民聯合豐年節19日起連嗨3天 金曲歌手昊恩打頭陣
花蓮縣原住民族聯合豐年節將於19日至21日登場，邀請多個原住民團體輪番上台，以歌曲、舞蹈展現文化之美；考量防疫，壓軸的大會舞千人共舞，鼓勵民眾下場前先做手部消毒，且採實聯制，民眾可至聯合豐年節臉書粉絲專頁預先報名，入場出示手機內圖案，就可快速通關。
聯合豐年節是花蓮一年一度的原住民盛會，原本都在7月舉行，今年因原定時程疫情嚴峻，主辦單位花蓮縣政府決定延至11月辦理。
縣府原住民行政處長陳建村表示，今年活動將於19日至21日，每天傍晚5時30分起在花蓮縣立體育場旁的德興大草坪舉行，每天都有不同主題，首日邀請到獲得金曲歌王昊恩+Puyuma Family Band，接下來兩天還有kasiraw 鹹豬肉樂團、阿布絲、舞思愛等原住民族唱將高歌，此外，花蓮在地的社區、學校原住民樂舞團隊，以及台東、屏東等縣市原住民族團體都受邀演出，內容豐富。
聯合豐年節活動每年吸引上萬人參加，防疫措施受到重視。陳建村說，疫情趨緩，中央防疫指引放寬，戶外集會不再限制人數，戶外運動也開放脫下口罩，豐年節都依據中央指引規畫防疫措施。
他表示，主會場設有4個防疫門，入場須實聯制、量體溫、手部消毒，因人數很多，為避免塞車，建議可上聯合豐年節的臉書粉絲專頁，有個人和團體報名，報名完成會傳簡訊發送Qr Code，入場時出示就可以快速通關，不須再掃碼。目前3天活動已有1萬2000人報名。
每年活動最高潮「千人共舞」，由舞者帶領民眾大跳各族群舞蹈及歷屆大會舞組曲。陳建村說，會鼓勵民眾下場前先消毒手部，共舞時戴上口罩。
現場還設100個攤位，提供原住民族美食、手工藝、農特產等，主辦單位歡迎各地民眾到花蓮，感受最熱情的原住民樂舞，同時體驗美食與文化的魅力。
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