賞心悅目！今起一連3天 逾千種國產花卉迎賓

農委會農糧署與國內花卉產業團體舉辦首屆「2021國產花卉新品種推介會」；即日起一連三天，在台北南港展覽館1館舉行，現場展出超過千種切花、盆花、觀葉植物及蘭花，包含國內育成、國外引進國內生產及首次曝光等花卉品種，邀請國人欣賞蘭花之美。

農糧署表示，台灣為花卉王國，年產值達新台幣176億元，外銷值逾57億元，相關花卉產品廣銷世界70餘個國家及地區，包括蝴蝶蘭、文心蘭、馬拉巴栗等國產花卉在國際市場具有指標地位。

目前，國內取得品種權的植物品種計1387件，花卉件數占80%(1104件)，其中國內育成數量占78%(864件)，花卉育種能量充沛。近年農委會相關試驗改良場所積極投入花卉育種，其中高雄區農業改良場去年推出火鶴花品種「高雄3號-紅鈴」，剛上市即獲得高度評價，今年在花卉批發市場市占率達8%，有望取代國外品種丘比特成為主要消費品種。

此外，學研單位、業者與業餘花卉育種家也應景推出聖誕紅、長壽花、麒麟花、蝴蝶蘭、石竹、水晶花、彩葉芋、麗格秋海棠等花卉新品種，國內花卉市場繽紛熱鬧。

業者表示，連續兩年受到疫情影響，外銷婚喪喜慶用花需求減少，花卉產業銷售受阻，也需要各種推廣活動，培養國人用花習慣。