打完疫苗亂經、狂掉百根頭髮 專家曝這族群施打要注意

國內疫苗開打後，不少女性反映接種完出現掉髮、亂經情形，就連洗澡完、吹頭髮將近會掉100多根髮量，表示「跟當初產後掉髮狀況很像。」專家指出，國內外均發現民眾施打疫苗後，出現落髮、經血量增多或延期等症狀，若免疫系統差或屬易發炎體質，更要注意日常保養。

蔡小姐指出，她曾在7月29日施打一劑AZ疫苗，8月中開始大量掉髮，另外莊小姐也表示，9月8日同樣施打AZ疫苗，每吹一次頭至少會掉20至30根頭髮，且經期量變少，但過去不曾發生過這樣的情況，就醫後醫師也說頭皮健康、抽血報告正常。

美國華盛頓州註冊醫師、自然醫學博士林侑融指出，目前無大型數據有直接證實婦科問題與疫苗有直接關係，但若本身荷爾蒙系統不穩定，如易有經前症候群、子宮肌瘤、子宮內膜異位或有巧克力囊腫者，仍要注意是否有經血量增多或經期延期等問題。

她列舉，當身體免疫系統跟體質不夠穩固，又遇上疫苗施打或身心壓力，猶如房子老舊又剛好遇上小地震，如果沒有及時處理，就容易發生問題。除了亂經外，當身體產生發炎作用，若是作用在頭皮，就會形成落髮，若在身體也可能有蕁麻疹出現。

林侑融表示，新冠疫苗是極新的疫苗，過去也並沒有特別針對落髮族群進行實驗，但國外也陸續有個案發表，如患者為自體免疫落髮形成「圓禿」，過去病情穩定，但施打疫苗後又復發造成大量掉髮，並研判跟AZ疫苗造成的自體免疫性反應類似。

日本、南韓數據也發現，女性施打後落髮狀況比男生多2.5倍，其多跟身體荷爾蒙中的雌性激素有關，該激素更容易受誘導而發炎，包含紅斑性狼瘡、類風溼關節炎等自體免疫疾病也以女性居多。但她也說，民眾出現大量落髮，要判斷是否為疫苗造成或是壓力性落髮，仍未定論。

林侑融說，「基因遺傳獨特」、「體質獨特」的人，的確可能會有不在預期中的症狀發生，無法就直接與疫苗畫上等號，也可能為本身的宿疾、慢性病未能根除有關， 應著重在調養體質。若本身有婦科疾病，也建議施打疫苗前後可事前做血液檢查，避免在症狀急症或復發階段接種疫苗，事後也能多留身體變化及徵兆。

若民眾施打疫苗後，身體有落髮或經血異常，可以按壓三陰交穴、足三里穴及關元穴，幫助調經及氣血循環，此外避免炸物、碳烤物、紅肉等發炎食物，可以「彩虹飲食法」補充多樣性植化素，如花青素、類黃酮、胡蘿蔔素等，對身體都是良好的消炎劑。