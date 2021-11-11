十三行博物館推八里聲音漫遊　感受先民航海冒險歷史

新北市立十三行博物館與知名藝術團體「明日和合製作所」聯手打造「八里聲音漫遊」最新路線，參與者只要利用自己的手機，就可以透過雲端虛擬導遊，造訪八里地區河海交界處豐富精采的歷史場景。從史前的金屬器時代一路穿越大航海時代、清代移墾社會一直到近代，感受當地獨特的文化地景。

十三行館長柏麗梅表示，十三行自2019年起連續規劃「八里聲音漫遊」河線、山線兩條路線，將博物館歷年來的在地文史研究成果，轉化成充滿文藝風的文化旅遊行程，受到許多青年朋友的喜愛。今年最新開發的路線，將帶大家從河口面向大海，透過多層次的聲音拼貼，感受港口城市特殊的歷史氛圍。

「2021八里聲音漫遊海線」蒐集當代航海人的生命記憶，並遙想過往人群的航海冒險經驗與離散的故事，搭配船歌、合唱音樂創作，勾勒一幅幅不同個體生命的圖像。漫遊路線包含八里渡船頭、老榕碉堡、婚紗廣場、大眾廟及開臺天后宮等著名景點。參與者只要透過散步的方式即可抵達各景點，在欣賞河岸風光、享用渡船頭美食的同時，藉由聲音劇場的引導，看見、聽見不一樣的八里左岸。

柏麗梅說，「2021八里聲音漫遊海線」11月26日將於十三行「數位博物館」網站及「考古愛講古」Podcast正式上線，11月21日辦理搶先體驗場，活動安排「互動式環境劇場」演出，邀請行動劇場演出者出現於漫遊景點與參與者互動，共同完成個人的專屬劇碼。搶先體驗場開放名額40名，全程免費，成功參與活動者還可獲活動專屬小禮一份，即日起至11月16日開放報名，額滿為止，錄取名單於11月18日公告。