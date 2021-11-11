快訊

高雄城中城遭祝融可能闢成公園 地主錯愕：市長應不會這樣蠻橫

美如何整體嚇阻中共武力犯台？專家：先進鷹眼成首需

天冷腰骨「硬扣扣」 物理治療師4招助恢復好腰力

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
民眾久坐容易腰痠背痛，物理治療師建議加強核心肌群運動。圖／部立桃園醫院提供
民眾久坐容易腰痠背痛，物理治療師建議加強核心肌群運動。圖／部立桃園醫院提供

近期氣溫驟降，60歲的阿梅阿姨（化名）抱怨腰骨「硬扣扣」，坐久了還會痠痛，自虧腰骨跟「天氣預報站」一樣準。物理治療師建議，久坐容易讓肌肉僵硬，應維持運動訓練軀幹核心肌群，增加血液循環，恢復身體穩定性，身體也能暖呼呼。

部立桃園醫院新屋分院物理治療師游宜臻表示，長輩平日若久坐不動看電視，容易讓肌肉僵硬，加上氣溫下降時，腰部容易受涼，導致血管收縮產生缺血，就容易出現腰酸背痛。

游宜臻指出，腹部及腰背部肌肉負責保護臟器，以及支持脊椎挺直及穩定性，若腹部肌肉無力，容易造成骨盆前傾、小腹微凸或腰椎過度前凸，長久下來易導致腰痠背痛；若背肌無力容易造成彎腰駝背，影響腰椎直立及穩定性，易導致椎間盤突出，造成神經壓迫的風險。因此維持軀幹核心肌群柔軟度、及強化肌肉力量很重要。

●腰部活力運動四步驟：

1.背部伸展：平躺姿勢雙手打開平放與肩同高，雙腳併攏屈膝往同一側靠床（到不會引發不舒服的最大角度），固定姿勢15到20秒，雙膝回再做另一邊，左右交替各20次。

2.橋式訓練：平躺屈膝雙腳打開與臀同寬，臀部上抬固定維持姿勢15到20秒再放下，重複20次。

3.四足跪小超人訓練：採四足跪姿勢，抬對側手腳(左手右腳)伸直維持5秒，交替20次。

4.貓拱背動作：四足跪姿勢，由頭部先彎曲慢慢拱胸部到腰背，拱到最高維持5秒，再從腰背部往下壓至抬胸部及抬頭，配合緩慢呼吸重複10次。

治療師 久坐

延伸閱讀

髖關節鬆動術！保持下肢的彈性

10分鐘緩解腰痠！改善腰椎弧度

訓練走路「推進力」 走起路來更省力！

金鍾國「韓版綠巨人浩克」苦練肌肉卻被嗆用藥　宋智孝實測居家運動3招...累到崩潰想逃

相關新聞

台南白蝦產量全台第一產值4.5億元 日夜溫差大注意健康

近日因東北季風增強造成氣溫驟降，但白天氣溫仍然有27到29℃，日夜溫差大，水溫變化急遽，易造成水產動物緊迫，尤其是蝦類與...

天冷腰骨「硬扣扣」 物理治療師4招助恢復好腰力

近期氣溫驟降，60歲的阿梅阿姨（化名）抱怨腰骨「硬扣扣」，坐久了還會痠痛，自虧腰骨跟「天氣預報站」一樣準。物理治療師建議...

助特境青少年就業！ 勵馨先陪伴 再培養就業力

主計處統計，2017年約有11.1萬名15至19歲的青少年投入職場，其中超過6.1萬名、56%的青少年從事部分工時、臨時...

雙11購物節11日起連4天 黃博館淘金體驗2人同行1人免費

雙11購物節來了，新北市立黃金博物館最受歡迎的淘金體驗，今天起到14日一連4天，只要2人一同購票，1人即享免費優惠。另館...

2030減碳目標落後害氣候評比失分 環保署長允檢討

「德國看守」等非政府組織評比的「氣候變遷績效指標」（CCPI）日前公布最新排行，台灣為全球倒數第五名，該項評比引用錯誤資...

頭份市茶園好風光 第一屆菁採茶歌節11/13、14日登場

苗栗縣頭份市後花園茶園風光明媚，頭份市公所11月13日、14日舉辦第一屆「頭份菁採茶歌節」，規畫茶主題的小旅行、寫生比賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。