超狂雙11搶購秘笈!微星指定機款下殺萬元超激省

MSI「1111搶購秘笈」活動指定機款限時破盤省萬元，全系列筆電買就抽LINE POINTS $11,110。 圖／MSI提供

電商年度盛會雙11今登場，MSI推出「1111搶購秘笈」，商務、電競需求一次滿足，還享破萬折扣，即日起至11/28，購買多款指定筆電，超狂優惠超激省！纖薄飆速電競GF65 Thin直接挑戰GeForce RTX™ 3060同級最殺優惠，破盤搶購價只要NT$34,999；多媒體創作首選Creator Z16搭載以True Pixel顯示技術打造的QHD+超高畫質面板，為創作者與設計師提供最精準且鮮明的色彩，期間限定現省萬元；商務筆電Summit E13 Flip Evo，360翻轉可觸控設計，是筆電也是平板，搭配專屬MSI Pen能完美符合各種工作情境使用需求，幫助商務人士翻轉邁向新高度，折扣在手輕鬆擁有！活動期間於授權經銷通路購買任一款MSI筆記型電腦，完成產品註冊及活動登錄更有機會將LINE POINTS $11,110帶回家。

纖薄飆速GF65 Thin電競筆電 GeForce RTX 3060同級最高CP值MSI電競筆電旗下熱銷商品GF65 Thin，搭載GeForce RTX™ 3060筆記型電腦GPU，擁有卓越的光線追蹤和著色技術，能更真實自然呈現遊戲中的光影變化，第三代的Tensor核心，為其帶來突破性的AI渲染，在相同功耗下繪圖運算效能大幅提升，讓玩家能擁有最精緻、最優美的遊戲畫面，不僅效能強大，更採用全新Cooler Boost 5高效能散熱設計，配有強大的雙風扇及6組熱導管，加上四向散熱氣流設計可有效率排除熱氣，使處理器及顯示卡持續保持在最高效能。

GF65 Thin外蓋與鍵盤面皆採用金屬材質設計，呈現充滿未來科幻感的造型。 圖／MSI提供

想擁有獨特的遊戲和影音娛樂享受嗎? 螢幕是關鍵！GF65 Thin搭載15.6吋高畫質IPS等級電競面板，更新率達144HZ能帶來順暢平滑的畫面，遊戲細節決不錯過！同時支援播放Hi-Res高解析音樂，為玩家帶來頂級聽覺響宴，聆聽前所未有的優異音質！此外，其搭載的Dragon Center軟體，不僅能監控系統狀態，更提供獨家電競模式，一鍵輕鬆完成優化設定，幫助玩家達到最好的遊戲表現。

GF65 Thin電競筆電挑戰GeForce RTX™ 3060同級最殺優惠，是CP值最高的選擇。 圖／MSI提供

科技美學的完美融合 Creator Z16多媒體創作首選全新Creator Z16將科技現代感與後現代美學結合，以CNC一體成形製程、採用鋁合金材質打造纖薄機身，極具質感的月光灰色調完美展現風格品味，螢幕設計採用16:10黃金比例，增加11%的視覺空間，提供飽和完整的觀看畫面、提升工作效率和產值，同時提供觸控面板規格，更直覺的操作，隨時揮灑靈感。

Creator Z16採用鋁合金材質打造纖薄機身，極具質感的月光灰色調完美展現風格品味。 圖／MSI提供

Creator Z16搭載以True Pixel顯示技術打造的超高畫質面板，包括QHD+超高解析度、符合100% DCI-P3色域範圍等螢幕規格及特色一應俱全，獨家True Color技術通過Calman顯色標準認證程序，達到Delta E<2的極度準確數值，完美呈現最精準且鮮明的色彩。效能部分，Creator Z16搭載NVIDIA GeForce RTX™ 3060顯示卡，輕鬆編輯 8K HDR RAW 影片和處理超大型 3D 模型時，絕佳的CPU與GPU組合，能大幅提升3D及多媒體創作的工作效率，為分秒必爭的創作工作者帶來更大的效益，堪稱為專業創作而生。

Creator Z16，1111限時特賣降萬元，加贈Microsoft 365個人版一年期。 圖／MSI提供

遠距工作首選 Summit E13 Flip Evo翻轉邁向新高度遠距工作已成趨勢，要能符合各種工作情境又要輕巧好攜帶，Summit E13 Flip Evo絕對是首選，機身呈現後現代美學的流線與俐落線條，提供石墨黑及純淨白兩種顏色選擇，搭配高雅髮絲紋鑽切工藝，展現頂級商務菁英人士立足業界的專業及地位；專屬的MSI Pen則榮獲2021年CES大獎肯定，為業界第一支獲獎的觸控筆產品，其最新的MPP2.0技術提供優異穩定傳輸效能，手寫筆與簡報筆合為一體的多工設計，無論傳統或現代的暢快書寫體驗，都能一次擁有。

為專業商務菁英打造的Summit E13 Flip Evo採用360度翻轉設計，搭配使用專屬MSI Pen能完美融入各種工作情境，1111購買現省萬元。 圖／MSI提供

Summit E13 Flip Evo 通過 Intel® Evo™平台認證，採用最新第11代Intel® Core™ i7處理器和Intel® Iris® Xe顯示卡，效能優異，還搭載雜訊抑制視訊鏡頭(MSI Noise Reduction Cam)，能在光源不足的情況下呈現高品質的影像畫面，透過AI降噪和四麥克風陣列(Quadruple Mic)，提供最優質的會議體驗，滿足商務人士需求。

全系列筆電 買就抽萬元購物金即日起至11/28活動期間，於MSI授權經銷通路購買任一款MSI筆電，憑發票至活動官網完成產品註冊及活動登錄，就有機會把價值萬元好禮帶回家！豐富獎項包括LINE POINTS $11,110共1名、MSI 第二代USB-C多功能擴充平台(市價$9,900)共2名、《世紀帝國 4》遊戲序號(市價NT$1,690)共5名。

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