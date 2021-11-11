助特境青少年就業！ 勵馨先陪伴 再培養就業力

主計處統計，2017年約有11.1萬名15至19歲的青少年投入職場，其中超過6.1萬名、56%的青少年從事部分工時、臨時性或人力派遣的非典型工作。勵馨基金會為協助這群被迫提早自立的「特殊處境青少年」，從2019年攜手花旗基金會推展「做自己命運的主人」青年就業支持方案，除了就業力，更重視陪伴、充權，協助重建自信，讓特境青少年能翻轉職涯。

台北大學社會工作系教授胡中宜指出，社會普遍認為青少年應以求學為主，不鼓勵就業，因此在教育與勞動之間的選擇，往往顧此失彼，未能針對在學中具特殊需求學生進行轉銜合作，而特境青少年在勞動市場的選擇性不多、穩定度低，也因學歷條件，大多只能從事時薪、派遣或勞力高密集行業，更常見雇主未為其投保勞健保，苛扣薪資等不當對待。

勵馨基金會執行長王玥好也說，特殊處境青少年往往難適用坊間的就業資源，例如職訓課程除了有年齡等限制外，還有出席率的要求，但他們的生命充滿變動，如果缺乏討論和引導，很難找到適合職種，有動力去穩定的參與職訓，也因為學經歷和資源的限制，讓特境青少年更容易在就業市場遭邊緣化，落入高風險行業。

勵馨基金會台中分事務所社工師陳沛熙說明，勵馨青少年就業培力的主軸，是以「關係」為核心，「就業培力」為方向，「自立」為目標，若急著把這群徬徨的青少年推入職場，不但沒有解決問題，反而會讓他們離穩定就業的道路越來越遠，因此先與青少年建立關係，陪伴他們處理前端的創傷經驗，穩定身心，再透過職涯探索建立自信，看見自己的能力等。

胡中宜說，勵馨的青少年就業培力帶來了不一樣的視角，計畫的最大意義並不是成效指標（KPI），關鍵是在於這些高關懷青年是否整理好過去的內在逆境經驗，重建其生活經驗，擁有自信心重新出發，並發展出進入勞動市場的成熟狀況。

高中時成為人母而休學的Nana今天也分享參與勵馨開辦的美甲班的心路歷程。Nana說，原本擔心無法獨自帶著寶寶搭公車上美甲班，在社工的陪伴下，帶著她練習看站牌路線與搭車，勵馨美甲班也提供托育服務，讓她在受訓時不用擔憂孩子。

Nana表示，美甲師要具備空間美感，把設計圖案放在小小的指甲上，是一項艱鉅的挑戰，目前已完成課程的她在「愛唯美學」實習，雇主不但給予支持，也承諾Ｎana日後可用彈性時數方式上班。

王玥好表示，回顧政府的青年就業政策，鮮少關注高關懷青少年，若政府能發展一個長期且系統性的政策，更積極理解青少年需求，就能讓他們的就業轉銜更順暢，教育體系也可將「求職安全」與「勞動權益」等就業相關課程往前延伸；而企業、雇主願意以更友善的眼光來理解這群青少年，更是讓青少年可以穩定就業的最大支持。未來勵馨也計畫進行跨專業整合並擴大連結資源，期盼建構出具備發展性的循環模式。