腫瘤作怪眼凸斜 北榮助近全盲翁摘瘤重見光明

84歲陳老先生在1年內視力驟降且眼凸斜，經檢查發現眼後方有顆比眼球大的腫瘤，5個月後就近乎全盲。北榮團隊透過電腦導航輔助摘瘤手術，術後半年老翁視力奇蹟似恢復。

台北榮民總醫院今天舉辦「導航輔助摘眼腫瘤，八旬患者重見光明」記者會，北榮副院長高壽延、眼科部主任劉瑞玲與口腔醫學部主任賴玉玲皆出席。

收治病例的北榮眼科部眼矯形科主任蔡傑智說，陳老先生患有青光眼，1年未追蹤，右眼視力竟從0.8降至0.1，眼睛微凸且歪斜，經檢查發現老翁視神經萎縮且視野中央全黑，但與青光眼視野邊緣黑的症狀不同，懷疑眼球後方有病灶。

蔡傑智表示，經電腦斷層檢查，發現老翁眼球後方有3.3公分的許旺氏細胞瘤，雖是良性腫瘤，但腫瘤體積比眼球還大，控制眼球轉動的肌肉與視神經都被壓迫到眼窩上方。

蔡傑智說，因眼窩後方空間狹小，手術視野不佳，且鄰近視神經、肌肉與血管手術難度極高。陳老先生一度排斥手術，未料5個月後視力竟退步到無光感，近乎全盲。

蔡傑智與北榮口腔顎面外科主治醫師吳政憲研議，詳細規劃以電腦導航輔助導航與定位，並搭配內視鏡提高安全性，陳老先生才終於同意手術。

吳政憲表示，電腦導航技術就如同行車GPS，可精確定位手術路徑與腫瘤位置，團隊以內視鏡從口腔上牙齦區進入鼻竇腔，切處眼眶底部最薄的骨頭，如同開一扇窗直達眼窩深部，切除腫瘤後利用3D列印與鈦金屬重建，外觀無傷口且恢復迅速。

蔡傑智說，原本近全盲的陳老先生，術後隔日即可看見自己的手指，且奇蹟似地在半年內視力恢復到0.6。宗教信仰虔誠的老先生，如今能一如往常，在寺廟裡掃地澆花，甚至還能讀佛經。

蔡傑智表示，眼腫瘤男女老少都可能發生，部分與紫外線暴露、基因突變有關，但也有部分原因不明。長在眼睛後方的腫瘤發現不易，眼凸或眼腫可能被誤以為是過敏或甲狀腺疾病，有患者因此錯失治療時機。他提醒，若發現有不明原因眼凸眼腫、眼睛歪斜或視力下降，建議儘早就醫診治。