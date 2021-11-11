2030減碳目標落後害氣候評比失分 環保署長允檢討

「德國看守」等非政府組織評比的「氣候變遷績效指標」（CCPI）日前公布最新排行，台灣為全球倒數第五名，該項評比引用錯誤資料對我排名不利，不過專家、環團也指出台灣未訂定更積極的2030年減碳目標也是失分關鍵之一。多名立委今天要求更新2030年減碳目標，環保署長張子敬表示，會再重新評估，現在在國發會召集下持續檢討當中。

CCPI量化評比項目有一半與「人均」有關，今年「德國看守」將我國人口數少算300萬人，溫室氣體排放引用資料庫也有誤，而溫室氣體排放評分占比又高達40%，不利我國排名，環保署事前曾跟「德國看守」溝通，對方承諾修改但正式公布排名時仍為錯誤資料，環保署考量未來不再參加評比。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署說明事業廢棄物處理及流向報告，多名立委聚焦CCPI爭議。張子敬表示，對於評比都會虛心接受，台灣不是聯合國會員國，對方獲取的很多資料不即時或不正確，以往曾表達願意主動提供資料，但對方不一定接受，此次在發布前就提前看到資料，發現台灣人口被算成2000萬而導致評比錯誤，如果對方願意修正，台灣會繼續參加評比，但如果繼續使用錯誤資料不願改善，會審慎考慮不再參加。

國民黨立委蔣萬安表示，人均碳排會影響評分，遭引用錯誤數據確實應該據理力爭，但該項評比綜合評估仍有客觀參考價值存在，因為評比當中的減碳政策也是重點，在全球多國都喊出2050年淨零碳排後，美國也說2030年要減碳50%至52%、歐盟50%、日本46%，但台灣現行還停留2030年減碳20%的舊目標。

蔣萬安說，2030年目標一定要進步，其他國家都已經提出更積極的路徑，台灣卻還沒有提出，相信有在研議「但無法再拖」，環保署也應該審慎評估，不該貿然說要退出評比。

張子敬表示，過去目標是2050年減碳50％，因此訂定2030年減碳20%，這是過去早就設定好的路徑，不過現在已經改成2050年淨零碳排目標，因此未來路徑會再重新評估。

民進黨立委莊競程也指出，我國應該提出更具體、更進步的2030年減碳目標及再生能源比例目標。張子敬說，減碳路徑已經正在檢討當中，國際能源總署也曾表示，2030年前只能利用既有技術最大化減碳，期待2030年有新的技術成熟之後，可以用新的技術達成2050年淨零碳排，而2030年前要利用既有技術充分發揮減碳工作，要仔細盤點如何達到，現在是在國發會召集持續檢討路徑當中。