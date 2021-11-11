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雙11購物節11日起連4天 黃博館淘金體驗2人同行1人免費

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
黃金博物館的「淘金體驗區」，讓民眾體驗用淘金盤淘洗砂金的樂趣，是最受歡迎的淘金體驗。圖／黃金博物館提供
黃金博物館的「淘金體驗區」，讓民眾體驗用淘金盤淘洗砂金的樂趣，是最受歡迎的淘金體驗。圖／黃金博物館提供

雙11購物節來了，新北市立黃金博物館最受歡迎的淘金體驗，今天起到14日一連4天，只要2人一同購票，1人即享免費優惠。另館內金采賣店也在今天起推出2組特價限定福袋，還有得獎出版品優惠活動，十分划算。

黃金博物館的「淘金體驗區」，讓民眾體驗用淘金盤淘洗砂金的樂趣，是最受歡迎的淘金體驗，今天起一連4天，只要2人一同購票，1人即享免費淘金體驗。

此外，自今天起至11月21日，金采賣店除推出2款限定福袋，福袋內容不僅豐富多元，包括黃金文具三件組、黃金名片手機座、山城遇見愛萬用手札及老照片明信片套組等，更祭出超優折扣，歡迎民眾把握機會。

黃金博物館館長謝文祥表示，雙11購物節除歡迎親朋好友一起結伴來館參觀，推出得獎出版品優惠組合來歡迎親子同遊。暢銷圖書「進礦山找科學」獲「國史館臺灣文獻館推廣性書刊類佳作」，並入選文化部41梯次中小學生讀物選介，深獲家長歡迎；而「金瓜石—金仔山的黃金歲月」繪本，描述金瓜石百年採金歷史，也入選文化部第43梯次中小學生讀物選介。

活動期間，一次購買2本書，即可以10元加購黃金文具組，數量有限，售完為止。此外，只要是新北市模範生暨優秀身心障礙學生憑「榮耀卡」到金采賣店消費，自營文創商品享9折優惠。雙11活動訊息請參考黃金博物館臉書(網址：https://www.facebook.com/goldmuseum/)。

雙11購物節11日起連4天，黃博館淘金體驗2人同行1人免費。圖／黃金博物館提供
雙11購物節11日起連4天，黃博館淘金體驗2人同行1人免費。圖／黃金博物館提供
雙11購物節11日起連4天，黃博館淘金體驗2人同行1人免費。圖／黃金博物館提供
雙11購物節11日起連4天，黃博館淘金體驗2人同行1人免費。圖／黃金博物館提供

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