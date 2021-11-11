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再生稻品質不佳亂市場 米糧界多不鼓勵耕種

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會修正「修正公糧稻穀驗收標準」，重新允許「再生稻」繳交公糧。圖為一般稻米，非再生稻。本報資料照片
農委會修正「修正公糧稻穀驗收標準」，重新允許「再生稻」繳交公糧。圖為一般稻米，非再生稻。本報資料照片

農委會重新允許「再生稻」繳交公糧，米糧界大多不贊同、不努力耕種，認為國家糧政政策，應往品質高的稻米發展耕種；而水稻學者認為，在氣候變遷的條件與環境下，耕作條件越來越差，我國有何理由能夠支持品質產量都不理想的稻作栽培系統？

根據農委會103年「再生稻及落粒栽培水稻不可申報繳交公糧」說帖顯示，當年認為再生稻不能繳交公糧的理由，是因為產量低且不穩定，收益無保障，收穫品質不佳，影響賣相；且再生稻成熟期不一致，以落粒栽培的地區，品種未更新，容易產生品種變異，混雜紅米比率可能高達20至50%；烘乾過程加劇品質劣變，增加損耗。

此外，說帖中也提到，再生稻收穫稻穀充實度不同，烘乾調製過程將損失大量未熟穀粒；另收穫稻穀含水率差異大，烘乾調製不易均勻，過濕者於儲藏過程產生大量水黃粒、過乾者則產生胴裂粒，嚴重影響品質；市場接受度不高，民間糧食業者收購意願低；疫病發生率高，影響農耕環境等。

某資深水稻學者表示，再生稻品質很差，去化僅能做飼料，當年做了很多稻米上的貧孤，而現在，這些疑慮是否都沒有了？國內稻米生產過剩，再收品質相對較差的再生稻，理由上、科技上「說不過去」；再者，在氣候變遷環境下，耕種的環境只會越來越惡劣，政府有何理由支持，這些逆境下生產、品質產量都不理想的栽培系統？

他也說，在這樣的耕作條件下，還要符合公糧收購標準，這樣必須投入越來越大的成本，全球都在追求「自栽度」，正在調整栽培措施因應氣候變遷，收再生稻需要深思。

中華民國米穀商業同業公會全國聯合會理事長李榮福表示，再生稻問題多年來無法解決，當初禁止再生稻繳交公糧，是因為再生稻品質不佳，不鼓勵農民耕種，但這些地區農民若要改種植一般的稻作，需要花更多耕作成本，多年來演變，農民仍繼續種，這麼多年來，品質不好的再生稻，仍在市面上流通，受害的仍是消費者，且整體稻米品質因此被拉低。

李榮福表示，現在重新允許再生稻繳交公糧，政府必須把關好，達不到公糧品質就不應該收，收了以後要如何運用這些再生稻，站在理事長的角度，他不鼓勵農民耕作再生稻，應該耕種高品質的稻米，走生產履歷與契作，但農民耕種再生稻，根本不可能契作。

但米穀公會前理事長吳源昌表示，不種再生稻應該要有配套，過去請農民轉作誘因不足成效不彰，因此再生稻一直存在，這些品質不佳的米流通到市面上，影響整個稻米產業與市場；因此他認為，公糧本來就是一個最低的基礎標準，如果沒辦法禁止農民耕種再生稻，乾脆用一個較低的標準收購做飼料，兩個價格做區分，比較務實。

農民 稻米 氣候變遷

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