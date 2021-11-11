禁止7年！ 農委會修法 重新允許再生稻繳交公糧

農委會修正糧食管理法「公糧稻穀驗收標準」，允許「再生稻」繳交公糧，引起米糧界議論。再生稻民國103年禁止繳交公糧，根據當時農委會的官方說帖，當初是考量再生稻的稻穀品質不穩定，米粒大小與飽滿度較不均勻，未熟粒、被害粒、異型粒比率較一般稻高，因此明令禁止再生稻穀繳交公糧，維持了7年的規定，在今年中廢除。

農委會農糧署糧食產業組組長林傳琦表示，再升到若能好好管理，特別部分地區耕種移植稻容易受到東北季風影響，若能從這角度來看，再生稻若經過妥適管理，對農民來說，控制產量仍有一定助益。

林傳琦表示，目前米糧政策正在推廣「稻作四選三」，再生稻的栽培方式，被視為跟一般稻作栽培方式相同，同樣受到四選三的限制，對於低產、品質不好、不適合的再生稻地區，藉由這樣的制度，能加速改變轉出。

由於當年是因為再生稻品質差才禁止收公糧，現在為何又開放，林傳琦說，全國平均來看，再生稻的確會有產量跟品質不均現象，但未必每個地方的產品品質都這麼差，是因為部分地區農民投入管理資源或成本，跟一般移植稻有落差所致；即便能夠允許繳交公糧，再生稻的品質，仍須符合繳交公糧的品質標準。

根據了解，當年公糧禁止收再生稻時，受到不少地方立委反對，是農委會官員帶著再生稻米與一般稻米實品，現場讓立委看看兩者間的品質差異，才說服地方立委，這些地區鼓勵轉作雜糧；但現在再開放收購，是否有政治選舉考量，林傳琦表示，他不會這樣看待，每一個政策還是要從專業做綜合評估。

根據「修正公糧稻穀驗收標準」考量宿根或落粒栽培之水稻品質不穩定，103年7月17日修正增訂經收公糧稻穀應為非宿根或落粒栽培者，但農民未改變栽培方式，再生稻穀流通消費市場，反而影響市場糧價。為搭配大區輪作措施，提高水資源利用效率，調減整體稻作面積，爰修正放寬農民以宿根或落粒栽培的水稻，也可繳售公糧，其品質規格仍需符合驗收基準 。