台南白蝦產量全台第一產值4.5億元 日夜溫差大注意健康

近日因東北季風增強造成氣溫驟降，但白天氣溫仍然有27到29℃，日夜溫差大，水溫變化急遽，易造成水產動物緊迫，尤其是蝦類與水環境關係極為密切，對水質環境特別敏感，容易因環境不良造成緊迫，而導致免疫力下降，此時，蝦類就容易發生疫病。台南市農業局動物防疫保護處提醒養殖業者應仔細監控蝦隻攝食浮游變化情形，必要時應立即採樣送檢，以避免不必要的經濟損失。

農業局長李建裕表示，全台白蝦產量約8000公噸，其中台南市產量約2300公噸產量冠居全台第一，產值也達新台幣4億5千萬元，是台南除了吳郭魚及虱目魚以外重要的產業之一。

現今養殖白蝦多好發病毒性疾病，主要有白點症(WSS)、黃頭病 (YHD)、陶拉病 (TS)、傳染性及皮下造血組織壞死病 (IHHN) 及肝胰腺小病毒症 (HPVD) 等，常導致養殖場內大量死亡。

動保處指出，當蝦隻剛發病時可見急速明顯退料、倦怠、體力耗弱且行動遲緩，浮上水面並靠近池旁。養殖白蝦多好發病毒性疾病，後續因體質虛弱容易繼發二次性細菌感染而死亡，因此，高密度養殖之蝦池要時時刻刻注意水質變化，以免因不良水質環境而誘發蝦隻疾病。

主要的防治措施以避免引入病毒、進養無特定病原的蝦苗、營養照顧以增強蝦隻抵抗力等為主。動保處呼籲，為維持良好養殖底質和水質，必須做好收成後跟放養前的整池與消毒工作，平時應視狀況增加水車的使用以提升穩定溶氧量，並觀察蝦隻攝食情況，必要時須送檢診斷用藥，勿自行亂投藥，避免造成損失。

動保處提醒養殖業者確實做好冬季養殖飼養管理，以減少疾病發生。入冬時首需注意氣象預報(低溫特報)，特別注意寒害的應變，依天氣變化調整管理措施、投餌頻率及飼料量減料或停料。此外，這個時期應減少換池、捕撈、大量換水等操作方式，以避免罹患水黴病。

因應低溫寒害需有保溫措施，建議業者可加深池水、利用渡冬溝（池底溝狀加深結構）或是迎風面架設帆布，以維持較高且穩定的水溫。另外，適時增加水車的使用以提升穩定溶氧量，並觀察魚蝦攝食情況。

養殖戶如果發現魚蝦食慾減退或異常死亡，應盡速請水產獸醫師檢驗。動保處有提供細菌培養、藥物敏感性試驗、安全用藥等專業諮詢及免費魚蝦定期檢查服務，歡迎養殖戶多加利用，養殖戶有任何魚蝦疾病防治的問題，也可洽詢動保處（06-6322899分機12、22）或忠義辦公室（06-2130958），將有專人提供諮詢服務。