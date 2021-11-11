華航2022月曆亮相！特色一次看 貨運團隊首登場

新的一年又要到了。中華航空今天宣布推出2022年「一直在這裡 We are all here」月曆，首次採用藝術插畫的文青風格，並創新結合掛曆與桌曆功能。華航說，月曆主題呈現疫情下各領域的華航團隊工作樣貌，做為當前營運重心的貨運團隊也首度在月曆亮相，結合機師、空服、地服、修護等人物展現。共發行8萬份，只送不賣。

華航說，公司月曆一直廣為大眾喜好及珍藏，設計主題從古典收藏品、人物拍攝至選品畫作，不斷推陳出新，該次以團隊角色為靈感，透過現代藝術手法的插畫風格，結合工筆線條的細緻畫法加上豐富層次，突顯時下流行的唯美文青風。

華航說，該月曆封面以獨特昂首的視角，抬頭仰望天空，鐵鳥展翅飛行於天際，為來年開啟美好世界的新面貌，逐頁翻開精心刻畫的12張人物曆表，體現華航團隊的工作專業與堅守崗位，期待再次迎接旅客飛向世界。尤其疫情改變大眾的生活與消費模式，促使全球貨物流通更加頻繁，華航在國際運輸扮演的角色更形吃重，4月的裝載管制員與9月的貨運管制員躍然紙上，無論疫情前後，日復一日在機坪及貨艙保障貨物運輸，使命必達、苛求細節，緊盯每件貨物安穩送達，默默付出的堅持是團隊最強力的支柱。

華航說，公司歷史悠久，62年日新又新，世代傳承，邁向年輕化，2月的修護員與7月的機師皆呈現重視高品質的經驗傳承精神，前者追隨師傅的腳步，秉持工匠態度，讓技術延續，守護飛行這條路；後者展現團隊融和與溫暖，父子、母女、夫妻、兄弟姐妹一同在華航大家庭合作，用專業展開每一次飛行。此外，地服、空勤人員編織成的各個月份，帶領旅客再次回味走入機場那一刻，映入眼簾的報到櫃台、貴賓室、登機門再到客艙中。