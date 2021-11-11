東基放射腫瘤科添生力軍 師徒聯手照顧台東病人

台東基督教醫院癌症中心副院長鄭鴻鈞醫師曾疾呼「要降低台東縣癌症標準化死亡率，需要一群人一起做」，醫師任崇文深知東基需要第二位放射腫瘤科醫師後，毅然決定從台北到東基，和老師鄭鴻鈞醫師一起醫治台東癌症病人，他也期許自己成為讓台東癌症標準化死亡率持續下降的團隊成員之一。

2019年11月東基首位放射腫瘤科醫師、癌症中心副院長鄭鴻鈞開設門診，並在隔年2月啟用直線加速器，讓需要放射治療的台東癌症病人得以在地治療。鄭鴻鈞以降低台東癌症標準化死亡率為主要目標，但要達到這個目標，非個人之力所能及，需要一群人，需要有熱忱的年輕新血加入。

北部成長、求學的任崇文醫師，對台東不陌生，任崇文說，當年醫療替代役抽到台東，分派到台東的醫院服務，生平第一次長住台東，台東環境不錯，生活機能佳，台東的醫療資源確實不足，各醫院雖有醫療設備，醫師人力嚴重不足，台東的病人時常奔波外縣市就醫。

任崇文曾在和信治癌中心醫院接受4年放射腫瘤科專科醫師訓練，擔任主治醫師後，他認為「應該找個地方好好發揮自己的專長」，東基需要再多一名放腫科醫師，他把握機會，再回到台東服務，他坦言降低癌症標準化死亡率非一蹴可及，需要更多醫師人力的長期努力，才能往好的方向前進。

任崇文醫師治療病人細心、耐心兼具之外，也不斷加強醫療專業知識，忙碌的工作之餘，善用工作空檔，攻讀台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所博士班。

「治療無縫接軌」，任崇文到任三個月來幾乎沒有適應期，他說，東基與和信治癌中心醫院合作，開啟兩院癌症照護「無縫接軌」計畫以來，東基癌症治療的相關醫護人力都到和信受訓，他也在和信接受專科醫師訓練，加上在和信的老師之一鄭鴻鈞醫師親自到台東「打基礎」，東基放射腫瘤科治療團隊在治療病人的方式與想法都與和信相當，有志一同。

任崇文觀察，台北、台東的病患大不同，病人的疾病相似，但不少台東病人是忍了很久才來，即使來了，也是隻身前來看診與治療。病人家庭支持力薄弱，憂心治療期間因副作用無法工作養家，家裡沒有足夠的人力及時間照顧病人，病人討論病情時，需顧及病人的經濟、身體狀況、家庭支持力等各層面，才能決定最適合病人的治療方式。