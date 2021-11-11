防虎豹潭意外重演 「山區暴雨國家警報」明年雨季上線

10月16日，新北市雙溪虎豹潭意外造成六人死亡。為了避免憾事重演，中央氣象局說，將於明年雨季推出「山區暴雨國家警報」，類似目前大雷雨即時訊息，會針對高危險區做即時示警。

立法院交通委員會今天審查氣象局預算。立委陳明文等立委提案通過，「有鑑於10月雙溪區虎豹潭發生六人落水意外，使親友傷心欲絕，由於台灣溪流短，山區河道更窄，暴雨使支流匯聚成洪峰時間非常短，請氣象局比照地震預警手段，在山區及水雞發生暴雨時，針對集水區動民眾及鄰近警察機關發送簡報簡訊，做為預警，已減少憾事發生可能」。

對此，氣象局長鄭明典說，目前已經有區域即時預警功能，未來山區有危險狀況會採細胞簡訊（PWS）發布，預計下個雨季（梅雨季）就可以上線。他說，系統都已經準備好，明年只要有比較強對流在山區，雨量到達標準就會發布。該簡訊沒辦法針對特定人，但可以畫定區域通知。

氣象預報中心主任呂國臣說，現在規畫山上有劇烈降雨出現就會發。時雨量超過40毫米是大雨特報範圍，三小時達100毫米就是豪雨範圍，當山區發生短時強降雨、雨勢劇烈且範圍大，會在適當時間發布。

呂國臣說，會透過PWS發布，透過手機提供給當地民眾，警察局跟消防局也會收到，效益跟大雷雨即時訊息很像，至於文字要提醒什麼會再加強。不過，他說，大雷雨PWS當可能會致災，時雨量超過100毫米才會發，山區高危險區雨量標準會做適當微調，變較有效資訊傳遞。

鄭明典說，不希望發太頻繁發放但要有效，門檻、系統在那邊，只要把標準訂出來就可以發布，跟大雷雨即時系統同一個，但會針對不同地區，主要是遊客比較多地方。至於會有哪些點，會跟觀光局協商。