2021「真如國際祈福水燈節」傳遞希望 集結善念跨宗教為疫情祈福

國內疫苗開打以來，第一劑覆蓋率已破70%。台灣在短短5個月內能「後來居上」，歸功於日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克等國的幫助，以及民間企業的熱心捐贈。全球人類的善念、互助共利的精神，在患難中展現疫情下的溫暖，是動盪時代中重要的支柱。

透過水燈祈福傳遞正能量，不僅能為自己的生活帶來光明希望，還能集結眾善，為他人和社會注入一份寧靜與和平。

▲真如苑已連續六年在台灣舉辦國際祈福水燈節，為社會帶來一份安定的力量。 圖片來源／真如苑

水燈節由來已久，在日本，人們會在盂蘭盆節施放水燈，向祖先獻上迴向的祈念。創立於日本，傳承佛教智慧與慈悲理念的真如苑，自1936年開始在日本的立川市舉行水燈祈福儀式，之後，真如苑現任苑主伊藤真聰更將此聖儀擴展至台灣、夏威夷、紐約、柏林、肯亞、倫敦等地，與當地文化相互包容，在各地皆獲得廣大迴響。真如苑期許能藉由國際性的水燈祈福盛會，跨越宗教、種族與文化，從河川擴及海洋遍及世界，點燃人們內心的和平之光。

▲水燈祈福儀式由來已久，從日本擴展至世界各地，圖為沖繩舉辦的國際水燈節。 圖片來源／真如苑

日本和台灣原本就擁有異於他國之間的特殊情誼，自2011年日本311發生地震海嘯，日本各界紛紛感謝台灣的熱心援助。真如苑苑主伊藤真聰也特地來台灣舉行盛大的法儀，以回饋台灣的善美溫情，至今年新冠疫情延燒，日本是第一個捐贈疫苗給台灣的國家，真如苑「國際祈福水燈節」更延續了台日情誼，讓台日雙方互助的高度人道精神及堅實情誼，如友心漣漪般，結集善念不斷擴展。

真如苑更自2015年起，連續六年在台灣舉辦「國際祈福水燈節」，每一年的祈福活動中，參加者寫下的滿滿祝福遍及河面，藉由水火相映、燈光粼粼的絕美畫面，為民眾帶來內心的平靜，也照亮人們心中的「智慧」與「慈悲」。

▲夏威夷舉辦的國際水燈節。 圖片來源／真如苑

所謂的「真如」，代表「每個人所具有的善良個性」。「真如水燈」不只是一盞盞燈火，每個參與者都會在水燈上寫下寄語，或許是想傾訴的心願、想傳遞他方的祝福和感謝，也或許是對已故親人的思念……。望著一盞盞承載思念、心願與善念的水燈漂浮在水面，聚集成廣大又溫暖的光，在靜謐和諧的氛圍中，凝聚群體正向信念與力量，漾起善的漣漪，為社會注入一份安定的力量，這便是「真如」。

▲「真如水燈」凝聚群體正向信念與力量，在人們心中漾起善的漣漪。 圖片來源／真如苑

寫一句心願寄語，點一盞希望之燈。點點燈火將撫慰不安的心靈，引領人們勇敢跨越困境、樂觀展望未來，讓我們攜手把祝福化為行動，透過眾人祈念的力量，將這股善念傾注於世界。

▲因應疫情，去年國際祈福水燈節移師至真如苑樂群館舉辦。 圖片來源／真如苑

「2021真如國際祈福水燈節」即將在11月15日至28日於真如苑樂群館（台北市中山區樂群三路310號）舉辦，考量防疫安全，活動將採實名制且於會場需全程配戴口罩，欲參加的民眾敬請事先上網報名。邀請您一起來見證美不勝收的燈火水景，點亮心燈、實踐關懷一切蒼生的利他行。

更多資訊請撥打諮詢專線：(02) 8712-8732或至活動網站查詢。