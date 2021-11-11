39年來最早襲台的大陸冷氣團？氣象局曝急凍原因

今天清晨相當寒冷，台北市低溫13.9度，已達大陸冷氣團等級，從統計資料來看，是1982年以來、近39年，最早侵襲台灣的大陸冷氣團。中央氣象局說，比想像冷是因為天氣晴朗加上風很弱，所以輻射冷卻效應明顯。

氣象預報員趙竑說，今天清晨強度定義還是東北季風為主，因為有輻射冷卻作用導致靠近平地氣溫低，才會出現大陸冷氣團的低溫。

趙竑說，今晨大部分測站有創下今年入秋最低溫。其中自動測站最低溫，本島出現在苗栗造橋6.6度、新竹峨嵋6.8度、苗栗西湖6.8度；人工測站部分，最低是新竹11.7度、新屋12.4度、基隆13.2度，台北也到13.9度，溫度定義上符合大陸冷氣團等級（台北市溫度低於14度）。不過由於水氣不足，各地高山目前沒有下冰霰消息。

至於今天是否為39年來最早侵台的大陸冷氣團，趙竑說，1982年11月11日曾有大陸冷氣團侵台，儘管今天氣溫有達到標準，但預報上還是將它定義成東北季風和輻射冷卻影響。

對於為何今天清晨比想像中寒冷，趙竑說，主要是因為天氣比較晴朗加上風很弱，輻射冷卻作用會更明顯。

不過，氣象局長鄭明典受訪時表示，確實因為14度以下感覺時間太短 ，預報上是東北季風，但事後統計會歸在大陸冷氣團。

另外根據氣象局統計，最早大陸冷氣團在1957年10月8日，最晚在1958年1月4日，平均報到日期在11中旬到12月中旬。趙竑說，這波仍仍在平均值裡面。

趙竑說，這波東北季風會持續到周六，但今天風力慢慢增強，輻射冷卻作用會減緩，特別是北部。今天天氣晴朗穩定，僅迎風面東半部有局部短暫雨，明天、周六東北季風增強，水氣增加，除了北部、東半部，中部以北山區都有會局部短暫雨情形，會持續到下周三。

趙竑說，下周日之後東北季風減弱，白天氣溫回升，變成白天溫暖、晚上清晨比較涼冷，留意日夜溫差大。目前看來下周四還有一波冷空氣，但實際強度還要再觀察。

趙竑說，氣溫變化上，明天清晨溫度稍微回升，各地低溫18到20度；周五低溫會再緩慢回升，各地來到18到21度。高溫方面，北部今天高溫23、24度，中南部26、27度，未來持續回升，下周日中南部可以來29度北部25度。