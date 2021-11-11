木下靜涯舊居將開放 淡水古蹟博物館開辦系列講堂

日本畫家木下靜涯是影響台灣東洋畫風發展的重要人物之一，他在台灣的舊居即將對外開放。新北市立淡水古蹟博物館希望讓民眾認識這個曾住淡水且具有個人特色的畫家，將11、12月舉辦一系列的講堂活動。

木下靜涯（1887-1988），本名木下源重郎，號靜涯。以膠彩畫見長，曾任台灣美術展覽會、台灣總督府美術展覽會東洋畫部審查員，影響台灣東洋畫風格的發展，其在淡水的舊居更是當時畫家們聚集之場所，成為一個重要涵養美術發展之平台。

他的作品中多處可見觀音山、淡水河及飄盪的舢舨船，淡水潮濕的空氣與雲霧，在他畫筆下表現得淋漓盡致。返日後創辦「淡水會」，定期聚會懷念淡水的時光。

新北市立淡水古蹟博物館配合新北市歷史建築「淡水木下靜涯舊居」即將開放，將在11月19日、12月4日、12月11日與新北市美術館合作推出「豐富台灣美術史的文化推手-木下靜涯」系列的滬尾講堂，主題包括「記憶木下靜涯」分享會、「探索木下靜涯的膠彩畫風」工作坊、「台灣南畫與台展：木下靜涯在台畫與事功」講座及4場開箱小旅行等。

首場講堂預計邀請台灣藝術大學美術學院院長陳貺怡、新北市政顧問蔡葉偉及展覽顧問江秋瑩對談；蔡葉偉長期關切舊居修復，江秋瑩則是木下學生蔡雲巖的兒媳婦，藏有多件木下的遺作，他們將分享記憶中的木下靜涯。

工作坊則由藝術家陳珮怡示範膠彩畫並安排體驗課程，另一場講堂則是邀請台灣師範大學美術系主任白適銘以木下靜涯的作品，討論相關繪畫主題與地方、生態、風景的關係及對台灣畫壇的影響。

推薦喜歡木下靜涯或有興趣的朋友，在11月15日中午12時前至官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw免費報名，額滿為止。