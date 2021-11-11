氣候評比引用錯誤我擬退出 環保署長：非成績好壞問題

「德國看守」等非政府組織評比的「氣候變遷績效指標」（CCPI）日前公布最新排行，台灣連續多年吊車尾，今年仍是倒數第五、為全球第60名。環保署長張子敬今天表示，不是成績好壞問題，問題是該組織引用錯誤資料卻不願更正，若未來仍我行我素，將考慮不再參加。

CCPI量化評比項目有一半與「人均」有關，今年「德國看守」將我國人口數少算300萬人，溫室氣體排放引用資料庫也有誤，而溫室氣體排放評分占比又高達40%，不利我國排名。

張子敬今天出席立法院社會福利及環境衛生委員會，報告事業廢棄物處理及流向追蹤。他在會前接受聯訪表示，對於任何評比都虛心接受，但台灣不是聯合國會員國，對方在評比時很多資料都靠網路獲取，部分不正確或不夠即時，過去就發生過類似情況。

張子敬表示，今年剛好有機會在排名發表前就先看到相關資料，發現「德國看守」將台灣的人口寫成2000萬人，後續計算的數字因此失真，這不只是成績問題，重點是已經事先溝通說明過，但「德國看守」發布排名時依然沒有任何相關說明或更正，因此環保署才考慮，若對方仍我行我素，用錯的資料評比，台灣會考慮不再參加，不是成績好壞問題。