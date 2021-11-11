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氣候評比引用錯誤我擬退出 環保署長：非成績好壞問題

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署長張子敬今赴立法院衛環委員會說明事業廢棄物處理及流向追蹤。記者吳姿賢／攝影
環保署長張子敬今赴立法院衛環委員會說明事業廢棄物處理及流向追蹤。記者吳姿賢／攝影

德國看守」等非政府組織評比的「氣候變遷績效指標」（CCPI）日前公布最新排行，台灣連續多年吊車尾，今年仍是倒數第五、為全球第60名。環保署長張子敬今天表示，不是成績好壞問題，問題是該組織引用錯誤資料卻不願更正，若未來仍我行我素，將考慮不再參加。

CCPI量化評比項目有一半與「人均」有關，今年「德國看守」將我國人口數少算300萬人，溫室氣體排放引用資料庫也有誤，而溫室氣體排放評分占比又高達40%，不利我國排名。

張子敬今天出席立法院社會福利及環境衛生委員會，報告事業廢棄物處理及流向追蹤。他在會前接受聯訪表示，對於任何評比都虛心接受，但台灣不是聯合國會員國，對方在評比時很多資料都靠網路獲取，部分不正確或不夠即時，過去就發生過類似情況。

張子敬表示，今年剛好有機會在排名發表前就先看到相關資料，發現「德國看守」將台灣的人口寫成2000萬人，後續計算的數字因此失真，這不只是成績問題，重點是已經事先溝通說明過，但「德國看守」發布排名時依然沒有任何相關說明或更正，因此環保署才考慮，若對方仍我行我素，用錯的資料評比，台灣會考慮不再參加，不是成績好壞問題。

德國 環保署 氣候變遷

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