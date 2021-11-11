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影／太冷！新竹出現湖水如溫泉般冒煙 清晨低溫僅6.8度
受東北季風及輻射冷卻影響，北部局部地區出現10度以下溫度，中央氣象局更在昨晚深夜對7縣市發布低溫特報，今天清晨新竹縣多地便跌破10度，位於峨眉鄉的峨眉湖更是冷到湖面冒起騰騰煙霧，讓當地居民直呼是「吐龍息」。
新竹縣峨眉在清晨5點40分創下6.8度低溫，鄰近的寶山也僅7度，新埔、關西也同樣不到9度，讓人感受到這波東北季風帶來的輻射冷卻威力。
就有位於峨眉鄉的居民，一早打開家門，就看到屋旁的峨眉湖上游水面，竟然煙霧騰騰，宛如溫泉一般，直呼是難得的美景；石井村的露營業者則表示，會出現湖面冒煙的景象，通常是要在寒冬無風的情況下才會出現。
據了解，湖面冒煙的現象是屬於「蒸發霧」，因為湖水溫度比氣溫還要高，使得湖水從表面蒸發後，迅速在空氣中凝結成小水滴，才會出現煙霧騰騰的情況。
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