影／太冷！新竹出現湖水如溫泉般冒煙 清晨低溫僅6.8度

受東北季風及輻射冷卻影響，北部局部地區出現10度以下溫度，中央氣象局更在昨晚深夜對7縣市發布低溫特報，今天清晨新竹縣多地便跌破10度，位於峨眉鄉的峨眉湖更是冷到湖面冒起騰騰煙霧，讓當地居民直呼是「吐龍息」。

新竹縣峨眉在清晨5點40分創下6.8度低溫，鄰近的寶山也僅7度，新埔、關西也同樣不到9度，讓人感受到這波東北季風帶來的輻射冷卻威力。

就有位於峨眉鄉的居民，一早打開家門，就看到屋旁的峨眉湖上游水面，竟然煙霧騰騰，宛如溫泉一般，直呼是難得的美景；石井村的露營業者則表示，會出現湖面冒煙的景象，通常是要在寒冬無風的情況下才會出現。