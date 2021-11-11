中央氣象局發布低溫特報 鄭明典：好強的輻射冷卻作用

今晨多地出現今年入秋新低溫，例如台北市文山區只有12度，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，好強的輻射冷卻作用。

今天東北季風及清晨輻射冷卻影響，中部以北及東北部地區天氣偏冷，其他地區早晚亦較涼，中南部日夜溫差大；各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

中央氣象局發布低溫特報，東北季風及輻射冷卻影響，北部氣溫偏低，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

中央氣象局說，民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

根據氣象局資料顯示，截至上午7時，以苗栗造橋測站6.6度氣溫最低，苗栗的新竹畜試測站、新竹峨眉測站6.8度次之。