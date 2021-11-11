快訊

今晨好冷！ 吳德榮：39年來最早侵襲台灣的大陸冷氣團

中央氣象局發布低溫特報 鄭明典：好強的輻射冷卻作用

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象局發布低溫特報。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局發布低溫特報。圖／取自中央氣象局網站

今晨多地出現今年入秋新低溫，例如台北市文山區只有12度，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，好強的輻射冷卻作用。

今天東北季風及清晨輻射冷卻影響，中部以北及東北部地區天氣偏冷，其他地區早晚亦較涼，中南部日夜溫差大；各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

中央氣象局發布低溫特報，東北季風及輻射冷卻影響，北部氣溫偏低，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

中央氣象局說，民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

根據氣象局資料顯示，截至上午7時，以苗栗造橋測站6.6度氣溫最低，苗栗的新竹畜試測站、新竹峨眉測站6.8度次之。

新竹 氣象局

延伸閱讀

鄭明典「被雨聲叫醒」氣象局針對這些地區發布大雨特報

主鋒面今晚到！ 鄭明典：這次天氣變化速度會很快

美呆了！鄭明典PO「瑪瑙颱風自然流線」 4千人讚像世界名畫

境外汙染物來了！ 鄭明典：口罩活性碳功能可能有限 待室內

相關新聞

升級冷氣團！ 彭啟明：今晨多地刷新入秋新低溫紀錄

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天清晨許多地方創下今年的新低溫紀錄，在苗栗、新竹空曠地區降到...

遠離生活毒害／塑膠容器 如何使用才安全？

台灣新冠疫情趨緩，防疫已成為日常生活的一部分，但各種生活毒害卻無所不在，尤其常用到的各類塑膠製品，是否有塑化劑？該如何使...

人口持續負成長 前10月新生兒12.5萬人

根據內政部最新統計，截至10月底，人口數為2341萬3879人，比9月減少1萬7069人；新生兒1萬3166人，較9月減...

【台灣紅茶傳奇／下】從清代首墾戶、台灣茶王到抗日英雄 姜家後代續寫傳奇

台灣一代茶王姜阿新一生事業與台灣局勢緊密相連，姜家在台發展史也充分反映台灣史。第14世姜秀鑾是清朝「金廣福」墾號之首，和原住民征戰奪來北埔等地；第18世姜紹祖是抗日英雄，事蹟曾入電影「1895」；姜阿新孫女、第21世的姜惠琳則是美商如新Nu Skin亞洲區總裁，在全球打商戰。

中央氣象局發布低溫特報 鄭明典：好強的輻射冷卻作用

今晨多地出現今年入秋新低溫，例如台北市文山區只有12度，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，好強的輻射冷卻作用。

今晨好冷！ 吳德榮：39年來最早侵襲台灣的大陸冷氣團

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨宜花東有些殘存的低雲，其他各地晴朗無雲；清晨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。