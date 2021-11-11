升級冷氣團！ 彭啟明：今晨多地刷新入秋新低溫紀錄

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天清晨許多地方創下今年的新低溫紀錄，在苗栗、新竹空曠地區降到6-7度，桃園到雙北基隆也到8-10度，台北市中心也跌到13.9度，符合冷氣團的標準，中南部的部分空曠地區也只有10-13度，都是今年入秋新低溫的紀錄。

他說，會這樣的冷，除了北方冷高壓發威，較乾冷的空氣，非常晴朗，夜晚清晨輻射冷卻是主要原因，要多注意保暖，在冷氣團影響開始的幾天內，心血管疾病及呼吸器官疾病患者，都要提高警覺。

彭啟明表示，今天白天回溫仍較為有限，早晚溫度北部約10-23度，中南部12-28度，東半部12-25度，除了東半部雲量較多外，西半部仍較為晴朗。

他說，這波乾冷的冷高壓讓整個東亞都降下溫來，預計今晚到明天開始，冷高壓的強度會逐步減弱，台灣附近的溫度會開始回升，而在長江中下游開始有波雲雨帶新建立，會顯著轉濕，預期周五開始到周末，台灣附近的水氣逐漸增多，中部以北的東北風迎風面容易有短暫陣雨發展，這就是典型台灣秋冬的天氣型態。

彭啟明表示，預期水氣較多情境，會延續到下周一、周二，北部很容易有短暫雨勢發展，不過相對的好消息是周五開始就會顯著回溫，北部清晨的低溫會回到17-19度，中午高溫也到20-24度，相較於這幾天的乾冷，顯著回溫不少。中南部則維持類似的情境，變化仍較少。

「下一波的變化會在下周四、周五」，彭啟明表示，不過冷空氣的強度還是在調整當中，仍有較多變化空間，仍有待觀察，但近期節奏上，仍一波波的系統發展。