今晨好冷！ 吳德榮：39年來最早侵襲台灣的大陸冷氣團

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨宜花東有些殘存的低雲，其他各地晴朗無雲；清晨無降雨。

根據氣象局資料顯示，截至上午7時，以苗栗造橋測站6.6度最低，苗栗的新竹畜試測站、新竹峨眉測站6.8度次之。

他說，整夜的強輻射冷卻作用與冷空氣加成，今晨再創入秋以來平地最低氣溫紀錄。苗栗以北縣、市今晨皆出現10度以下的低溫。此波空氣也因台北市氣象局降至13.9度，而成為自1982年11月11日以來最早侵襲台灣的大陸冷氣團。

吳德榮說，今天大陸冷氣團籠罩，各地晴朗無雲，陽光下舒適，今晚至明晨仍有強輻射冷卻帶來低溫，日夜溫差大，應注意。今天北部10至23度，中部11至28度；南部14至29度，東部13至26度。

他表示，明天白天起至周日，大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐日漸升，東半部水氣增多，有局部短暫雨，周末大台北東側亦有局部短暫雨的機率；西半部仍晴朗穩定。白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼微冷。

下周一至周三東北季風影響，帶來水氣、冷空氣很弱；北部、東半部轉有局部雨，中南部晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天微熱、早晚涼，日夜溫差大。

下周四起鋒面及另一東北季風影響，但為期末的模擬，模式仍在調整，應持續觀察。