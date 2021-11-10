1919愛走動勸募起跑 連20年陪急難家庭多走一里路

救助超過1萬4376個弱勢家庭的基督教救助協會，今年持續推動「第廿屆1919愛走動－急難家庭救助計畫」，將於本月15日舉行線上救助挑戰營，12月26日至明年1月8日單車環台等勸募活動，邀社會大眾一起響應捐款，陪急難家庭多走一里路。

根據救助協會《2020年急難家庭救助計畫成果報告》顯示，服務家庭中，有82%的案主因傷殘、重病，而無工作能力，另有超過3成，雖然收入低於政府公告的低收入戶標準，卻因特殊原因無法得到補助，平常或許還可勉強度日，但一旦遇到天災、重大傷病、失業等意外，因不符合社會救助法補助標準，無法得到政府補助，就成為所謂的「急難家庭」。

為了幫助這些家庭，基督教救助協會自2002年發起「1919愛走動—急難家庭救助計畫」，以「1919要救要救」的精神，為急難家庭籌募緊急救助金。19年來，總計已攜手全台1418個1919服務中心、1萬4500名志工，以提供每月5500元、連續4個月的方式，救助了1萬4376個急難家庭。

位於台南白河水庫旁的白水溪社區，是一個擁有數百年歷史的希拉雅族聚落，居民平均73歲，40戶當中有30戶是弱勢或獨居，公車到不了，只有每周一次的小黃公車載居民到山下採購、看病。還好11年前從台北高科技業退休的吳樂昌傳道來到白水溪1919服務中心服務，白水溪聚落才有了轉變。

救助協會秘書長夏忠堅指出，救助協會自2002年推出1919愛走動，因有社會大眾與愛心企業的支持，才能持續陪伴許多需要救助的弱勢家庭。而其中，支持最久的企業，是已連續贊助1919單車環台與陪騎常達16年的高級自行車品牌美利達(Merida)，今年因為疫情，救助協會雖取消了陪騎募款活動，但美利達仍將美利達盃的報名費全數捐給「1919愛走動－急難家庭救助計畫」。

救助協會表示，今年募款目標為4000萬元，目前目標達成率約7成，呼籲社會大眾，也能響應美利達，踴躍捐款支持1919愛走動，陪急難家庭多走一里路。