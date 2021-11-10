知名日式定食丼飯上桌 他一夾生魚片驚：縮水太誇張

近期通貨膨脹，泡麵等食品默默漲價，嚇到不少消費者。有一名顧客至知名日式定食餐廳用餐，點了一份午後套餐150元，上桌後卻有感份量大減，驚嘆「縮水太誇張了吧」。

該名顧客在「Dcard」發文表示，以前午後套餐有正常份量尺寸的丼飯、湯以及很澎湃的甜點，冰淇淋上有很多馬卡龍，不過，後來丼飯縮水，「現在午後套餐連縮水丼飯都不給了，直接給迷你版的，也沒有甜點了」。

照片中可見，丼飯上有1蝦、4片生魚片以及數個干貝搭配鮭魚卵，其他附餐只有1湯1茶1醬料碟。顧客抱怨「生魚片還薄到哭夭，是財務危機了是不是」，甚至懷疑一樣花150元直接去買7個生魚片壽司，份量還比較多。

一名顧客至知名日式定食餐廳用餐，點了一份午後套餐150元，上桌後卻有感份量大減，驚嘆「生魚片還薄到哭」。 圖擷自 Dcard