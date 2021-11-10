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知名日式定食丼飯上桌 他一夾生魚片驚：縮水太誇張
近期通貨膨脹，泡麵等食品默默漲價，嚇到不少消費者。有一名顧客至知名日式定食餐廳用餐，點了一份午後套餐150元，上桌後卻有感份量大減，驚嘆「縮水太誇張了吧」。
該名顧客在「Dcard」發文表示，以前午後套餐有正常份量尺寸的丼飯、湯以及很澎湃的甜點，冰淇淋上有很多馬卡龍，不過，後來丼飯縮水，「現在午後套餐連縮水丼飯都不給了，直接給迷你版的，也沒有甜點了」。
照片中可見，丼飯上有1蝦、4片生魚片以及數個干貝搭配鮭魚卵，其他附餐只有1湯1茶1醬料碟。顧客抱怨「生魚片還薄到哭夭，是財務危機了是不是」，甚至懷疑一樣花150元直接去買7個生魚片壽司，份量還比較多。
網友紛紛說「這也縮得太誇張了吧！哭啊」、「很少沒吃了，沒想到變成這樣」、「我上週去吃，我也這麼覺得，有點失望」、「最近好多東西都狂漲，而且沒在客氣的漲」，也有不少人附上以前套餐的照片，主食與副餐明顯分量不同，無奈說「寧願漲價給我同樣份量的」。
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