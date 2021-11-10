190萬B肝帶原者要救 陳建仁籲放寬B肝抗病毒藥物使用

肝癌是國人第二大癌症死因，其中7成與B肝有關。針對WHO預定在2030年達成消除病毒性肝炎目標，前副總統陳建仁表示，台灣自今年3月1日起雖擴大B肝抗病毒藥物的給付，但若能進一步放寬給高危險族群使用，並提高篩檢及治療比率，將可大幅下降肝硬化、肝癌和死亡風險。

中研院基因體研究中心副研究員楊懷壹表示，B型肝炎的自然病程分為四個階段，分別為病毒量相當高的免疫耐受期、病毒量仍高但持續下降的免疫清除期、病毒量低但可能發生肝纖維化的不活動帶原期，以及病毒量偏高並使肝臟再度中、重度發炎的病毒再活化期。

他指出，B肝病毒是一種DNA病毒，當進入人體肝臟細胞且長時間停留，進而導致慢性B型肝炎，甚至會在免疫耐受其時嵌入宿主細胞，直接致癌。因此B肝帶原者若未適當治療追蹤，25％至40％的B肝患者終生會進展為肝硬化或肝癌。

陳建仁表示，我國自1985年起推動所有新生兒接種B型肝炎疫苗，已大幅降低B肝帶原盛行率，從15％至20％到現在盛行率約5％至10％。他笑稱，「等到這批35歲以上未接種疫苗者老去之後，確實減少死亡率甚至消滅B肝，但不切實際」。

他說，35歲以上B肝帶原者推估有190萬人，仍會進一步導致肝硬化、肝癌進而死亡；尤其若進入中重度發炎，和後期肝硬化、肝癌時的治療，往往耗費需多醫療資源。

陳建仁表示，今年三月起健保有擴大給付B肝抗病毒藥物的治療，納入非肝臟器官移植者的預防B肝投藥、接受免疫抑制治療者預防性B肝用藥、肝纖維化程度達F3等級以上。

但根據美國、歐洲治療指引以及台灣的研究指出，若擴大使用B肝抗病毒藥物，將「肝指數檢驗超標一次」、「肝纖維化程度F2」、「肝指數異常一倍」者納入，有助降低許多B肝相關的肝硬化、肝癌、死亡風險。

陳建仁指出，根據他和楊懷壹、台大醫學院教授高嘉宏等人共同建立的模組推算，若根據三種條件放寬抗病毒藥物使用，並達到WHO訂定的90％感染診斷率以及80％的治療率，未來15年、平均每年可降低220至967名患者。