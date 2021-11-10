國人平均結婚年齡去年突破30歲 醫：晚婚錯過最佳懷孕時間

行政院統計，台灣男、女性的平均結婚年齡去年已突破30大關，分別來到32.3歲與30.3歲，茂盛醫院院長、醫師李茂盛今憂心表示，晚婚會錯過最佳懷孕時間，等到年屆大齡想求子，恐落入無「產」階級。茂盛醫院執行長、醫師李俊逸則鼓勵有結婚生子計劃的民眾最好趕在30歲前完成，以保有最佳生育力。

李茂盛說，女性最適合懷孕年齡是25至30歲，但現代男女普遍晚婚，女性30歲後的平均卵子數量已不到巔峰時期的5%，且排卵數量會逐年降低；男性也可能因為生活壓力大、環境賀爾蒙等影響精蟲品質，即使性功能正常，但精子品質或數量也也會隨著年齡增長而減弱，大齡生育能力的急速弱化是夫妻雙方要一起面臨的問題。

李俊逸說，年齡愈大，自然受孕的機會愈小，據國健署最新人工生殖報告統計，超過七成年齡已逾35歲，即便進行人工生殖療程，懷孕率及活產率仍自35歲後急遽下滑至低於4成，且無論植入新鮮或冷凍胚胎，活產率亦隨年紀增加而下跌，年齡顯然是求「生」成功的關鍵。

而且，生產年齡超過35歲即為高齡產婦，生理條件變差，也較難承擔懷孕後的生理變化，孕期及分娩的危險性也隨之提高，且早產風險相較25至30歲生產者更增加51%。除此，早生不僅懷孕成功率也相對較高，小孩出生後夫妻兩人也有較多體力與可以照顧。

李俊逸說，WHO對於不孕的定義是，若夫妻有規律未避孕的性行為，在一年內無法懷孕即為不孕。而35歲以上定義更嚴格，半年內無法懷孕，便視為不孕。另外，已知有不孕症的危險因子，如子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙等，亦屬不孕症。

他強調，生育能力的檢查男女一樣重要，若夫妻雙方符合以上任一條件，就應一同至生殖機構進行「孕前五查」，包括家族史檢查、男性精液精蟲檢查、女性卵巢功能檢查、輸卵管攝影、荷爾蒙及黃體功能檢查等，以及早掌握到不孕可能性，儘早尋求生殖機構協助，就能早享人工生殖補助擴大方案。