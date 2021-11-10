影／玉山清晨下冰霰 山友大呼下雪了

拜東北季風發威之賜，繼今年雪山主峰降下初雪後，玉山今晨也降下冰霰，排雲山莊表示，7點45分時改為霧雨夾霰，氣溫約1度左右，工作人員初估，這場如同雪花般的冰霰，可能是5時許所降下。

玉山國家公園表示，目前玉山氣象站溫度仍在慢慢回升中，玉山國家公園已加強宣導，籲準備登頂主峰山友注意濕滑路況，另主峰能見度不佳又有強勁風，氣溫驟降下冰霰後不要勉強登頂。

今晨登頂的山友在看到天上飄下如雪花般的冰霰後，一度大呼「下雪了！下雪了！」大家都感到好幸運，雖然只出現了很短的時間，但玉管處隨後與玉山北峰氣象站討論，保守認為還不到初雪的程度。

玉山國家公園指出，去年初雪是12月21日，而前年也是在12月20日，而今年11月10日首度降下冰霰，幾已達初雪的現象，整整比往年提前了一個月，而玉山主峰步道風口至主峰頂部分路段，未來會有積雪結冰現象，冰霰夾雪容易造成步道濕滑，呼籲這幾天要上玉山山友注意保暖及步道濕滑現象，須具備雪地裝備及經驗，否則不要貿然登頂。