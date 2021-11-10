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民眾「哇」聲High迎雪山初雪！積雪至少2公分
強烈東北季風，加上今天清晨水氣充足，雪霸國家公園雪山三六九山莊以上降下初雪，覆蓋一層2到3公分薄雪，今年初雪來得特別早，山上的登山隊伍雀躍欣賞到雪景。
雪霸國家公園高山協作蔣吾明、洪婷、全蔣清在雪霸國家公園官方臉書雪霸國家公園登山資訊分享站，PO出在雪山圈谷底氣象站拍攝到的雪景，當時正飄著雪，拍攝者「哇」出聲音感嘆下暴雪， 媲美暴風雪，剛好有登山隊伍，開心連同雪景入鏡。
雪霸國家公園管理處副處長陳俊山說，這場初雪來得特別早，東北季風強烈，今天雪山溫度降至零度以下，加上水氣充足，高山協作上午6點拍到降雪，三六九山莊以上覆蓋2到3公分的薄雪，日出後山上溫度逐漸升高，也停止降雨，山上沒有再降雪。
中央氣象局氣象預報員張承傳說，因為雪山沒有測站，所以無法得知是不是雪，但以目前氣候條件來看，應該是下冰霰。至於各地是否還有降雪機率，他則說，雖然今入夜到明清晨是這波東北季風最冷的時間點，今天起水氣已經轉乾，降雪機率不高。
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