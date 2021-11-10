星坊旗艦店19周年慶 消費即贈保冰袋、滿萬現抵500元
疫苗陸續到貨量穩定，施打覆蓋率也持續上升，近期各大百貨周年慶中可以看見民眾安心逛街的身影。位於北市大安區安和路上的星坊旗艦店，也在本週舉辦19周年慶，推出消費滿萬現抵500元活動，最高可享滿額現抵20,000元。
即日起消費即贈ROBERT MONDAVI Private Selection保冰袋；消費折抵後滿15,000元，贈送ROBERT MONDAVI六入拉桿箱；消費折抵後滿25,000元，蹭送ROBERT MONDAVI Maestro 50週年醒酒器。
此外，更推出「千元驚喜盒」，以盲選的方式，讓民眾依盒上紙條的線索來挑選酒款，增添選酒的樂趣，更有機會帶走最大獎——美國加州知名膜拜酒莊「開木斯（CAYMUS）酒莊那帕山谷卡本內蘇維濃紅酒2019」一公升瓶裝（總價值7,200元）。現場也有釋出稀有限量大公升數紅酒，包括1.5公升裝、3公升裝、6公升裝，提供愛酒人士作選擇。
星坊旗艦店19周年慶
◎活動時間：即日起至11月13日
◎地址：台北市安和路一段10號
◎電話：02-2751-0999
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